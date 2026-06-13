Detienen a dos hombres por ofrecer dinero a tres menores a cambio de sexo en Girona

Los Mossos d' Esquadra han detenido a dos hombres, acusados de ofrecer dinero a tres menores de 16 años a cambio de mantener relaciones sexuales con ellos. Según han podido confirmar fuentes de los Mossos, los hechos tuvieron lugar a finales del pasado año, y los acusados fueron detenidos en diferentes fechas.

El primero, un hombre de 35 años, fue detenido el pasado 28 de mayo mientras que el segundo, un varón de 44 años, fue arrestado el pasado miércoles en Girona, pasando a disposición judicial ese mismo día.

Tras las detenciones, se decretó el ingreso de ambos a prisión, y están acusados de agresión sexual, prostitución y explotación de menores de 16 años. Según el Diari de Girona, la policía catalana da este caso por cerrado, y no se esperan más detenciones asociadas a este suceso.

Una niña de 12 años denuncia una agresión sexual por seis compañeros de clase

Hace unas semanas ocurría otra noticia similar, pero esta vez en Burgos, cuando la familia de una menor de 12 años denunciaba que su hija había sufrido una agresión sexual por parte de un grupo de compañeros de clase. Según recoge 'el Diario de Burgos', los hechos tuvieron lugar a mediados del pasado mes de mayo durante un cumpleaños en un local público, y los presuntos agresores fueron expulsados del centro durante cinco días tras conocer lo ocurrido.

Al parecer, los menores han sido readmitidos en el centro, aunque separados del resto de la clase junto con otros compañeros "para evitar su estigmatización".

La niña, que sigue con secuelas tanto físicas como emocionales derivadas del ataque sufrido, ha reanudado la actividad escolar y está acompañada en todo momento. Además, la Dirección Provincial de Educación de Burgos es conocedora de este episodio, al igual que el conjunto de la comunidad educativa de la que proceden los agresores de la adolescente.

En la agresión participaron entre cinco y seis varones, pero el hecho de que todos tengan menos de 14 años hace que sean inimputables. Esa inimputabilidad significa que ninguno de los presuntos autores de los hechos puede ser procesado ni sancionado penalmente, ni tampoco se celebrará un juicio ni constarán antecedentes para ninguno de ellos.

Por este motivo, la Policía Nacional, al recibir la denuncia, se limitó a identificarles y trasladar el atestado con sus datos a la Fiscalía de Menores.

Detienen al cantante Beret por una presunta agresión sexual

Esta misma semana, el cantante Beret también era detenido en Sevilla por una presunta agresión sexual. Ese mismo día pasó a disposición judicial, y el juzgado de guardia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla acordaba la puesta en libertad provisional del cantante.

La decisión era adoptada por el titular de la plaza número 4, que se encontraba de guardia en el momento de la comparecencia judicial. No obstante, el magistrado ha impuesto una serie de medidas cautelares mientras continúan las diligencias.

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