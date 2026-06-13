Herido un conductor tras caerle un microbús que se ha desprendido de una grúa

El conductor de un turismo ha quedado herido este sábado en Montcada i Reixac (Barcelona) tras caerle sobre el coche un microbús que transportaba una grúa y que se ha desprendido. Según han dado a conocer fuentes del Servei Català de Trànsit, el accidente ha tenido lugar este mediodía en la carretera C-58 a su paso por Montcada, en sentido norte, donde se han tenido que cortar dos carriles a consecuencia del siniestro, a pesar de que la circulación ya se ha restablecido.

Concretamente, en ese tramo de la C-58, una grúa transportaba un microbús, que se ha soltado y ha caído sobre el turismo. A pesar de que el impacto ha sido muy aparatoso, no se han registrado heridos graves. El conductor del mismo ha sido atendido por los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas y, en principio, no se teme por su vida.

Fallece una ciclista tras caer por un desnivel en Lugo

También este sábado, una ciclista ha perdido la vida tras caer por un desnivel de unos 30 metros de altitud en Maariz, en el municipio de Mondoñedo (Lugo). Así lo ha trasladado el 112 Galicia a través de su perfil en la red social X, en un mensaje en el que indicaba que la víctima cayó por un desnivel cuando circulaba en bici. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de Barreiros. Además, se ha activado la atención psicológica especializada para su acompañante, a través del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

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