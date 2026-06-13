Antena 3Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

ACCIDENTE

Herido un conductor tras caerle un microbús que se ha desprendido de una grúa

La grúa transportaba un microbús, que se ha soltado y ha caído sobre el turismo, hiriendo al conductor.

Herido el conductor de un coche tras caerle un microbús que se ha desprendido de una grúa

Herido el conductor de un coche tras caerle un microbús que se ha desprendido de una grúa

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

El conductor de un turismo ha quedado herido este sábado en Montcada i Reixac (Barcelona) tras caerle sobre el coche un microbús que transportaba una grúa y que se ha desprendido. Según han dado a conocer fuentes del Servei Català de Trànsit, el accidente ha tenido lugar este mediodía en la carretera C-58 a su paso por Montcada, en sentido norte, donde se han tenido que cortar dos carriles a consecuencia del siniestro, a pesar de que la circulación ya se ha restablecido.

Concretamente, en ese tramo de la C-58, una grúa transportaba un microbús, que se ha soltado y ha caído sobre el turismo. A pesar de que el impacto ha sido muy aparatoso, no se han registrado heridos graves. El conductor del mismo ha sido atendido por los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas y, en principio, no se teme por su vida.

Fallece una ciclista tras caer por un desnivel en Lugo

También este sábado, una ciclista ha perdido la vida tras caer por un desnivel de unos 30 metros de altitud en Maariz, en el municipio de Mondoñedo (Lugo). Así lo ha trasladado el 112 Galicia a través de su perfil en la red social X, en un mensaje en el que indicaba que la víctima cayó por un desnivel cuando circulaba en bici. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de Barreiros. Además, se ha activado la atención psicológica especializada para su acompañante, a través del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Denuncia que un párroco de Sevilla le negó la comunión por estar casado con otro hombre: "Me sentí humillado"

Las quejas de los vecinos contra el párroco de Sevilla

Publicidad

Sociedad

Una playa

Muere una niña de 12 años ahogada en la playa de Costacabana, Almería

Herido el conductor de un coche tras caerle un microbús que se ha desprendido de una grúa

Herido un conductor tras caerle un microbús que se ha desprendido de una grúa

Playa de los Muertos, en Carboneras (Almería)

Muere una bañista tras ser rescatada de la playa de los Muertos en Almería

Cataluña registra una treintena de tiroteos en lo que va de año: "Es una ejecución y un nivel de profesionalidad difícil de ver"
ARMAS DE FUEGO

Cataluña registra una treintena de tiroteos en lo que va de año: "Es una ejecución y un nivel de profesionalidad difícil de ver"

Mossos d´Esquadra
AGRESIÓN SEXUAL

Detienen a dos hombres por ofrecer dinero a tres menores a cambio de sexo en Girona

Rodalies Cataluña
INCENDIO

Un incendio interrumpe la circulación de la R2 entre el Prat de Llobregat y el aeropuerto

La línea se ha cortado a petición de los Bomberos de la Generalitat al desatarse un incendio en unos matorrales cercanos a la zona de vías.

Cabras bomberas para limpiar el monte contra el fuego en La Rioja.
Incendios

Cabras bomberas para limpiar el monte contra el fuego en La Rioja

Raquel Sáenz, vecina de Jalón de Cameros, pone en marcha esta iniciativa impactada por los incendios del verano pasado en España.

Imagen del material incautado

Detenido por robar a su vecino una colección de Lego valorada en 10.000 euros en Alicante

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 13 de junio de 2026

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Detenido en Barcelona un sospechoso por asaltar viviendas de ancianos utilizando el traductor del móvil

Publicidad