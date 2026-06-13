Muere una bañista tras ser rescatada de la playa de los Muertos en Almería

Una mujer de 31 años ha perdido la vida este sábado en Almería, tras ser rescatada de la playa de los Muertos, en Carboneras (Almería). La mujer, vecina de la capital almeriense, ha sido rescatada por un helicóptero de Salvamento Marítimo en estado crítico tras quedar atrapada en la playa sin poder salir del agua debido a la fuerza de las corrientes y a las condiciones meteorológicas adversas.

Dieron la voz de alarma múltiples testigos que se encontraban en el arenal y llamaron al 112. En ese instante, el centro coordinador de emergencias se puso en contacto con el Centro de Salvamento Marítimo ubicado en Almería, que desarrolló en menos de una hora, el operativo de rescate.

Los testigos indicaron al centro de emergencias que una persona —que en un primer momento fue descrita por los propios bañistas como una niña pequeña— se encontraba atrapada en el mar y era incapaz de alcanzar la orilla por sus propios medios. Varias personas que se encontraban en la playa se lanzaron al agua con una tabla con el objetivo de prestar un primer auxilio a la víctima e intentar sacarla a tierra firme.

Evacuada con un helicóptero

Sin embargo, todos los esfuerzos realizados desde la costa resultaron infructuosos, ya que la fuerte corriente marina y el mal estado del mar complicaron las maniobras. Frente a la imposibilidad de culminar el rescate desde la playa y con medios civiles, Salvamento Marítimo ordenó la movilización inmediata del helicóptero Helimer 221, que despegó desde su base. Paralelamente y con el objetivo de dar cobertura, la Guardia Civil desplazó una patrulla por tierra.

De forma paralela y para dar cobertura, la Guardia Civil desplazó una patrulla por tierra. Tras varios minutos de rastreo sobre la zona, poco después de las 4 de la tarde, la tripulación del Helimer 221 informó de que había logrado localizar a la víctima en el agua. Dada la urgencia, los rescatadores solicitaron sobre la marcha la presencia de una ambulancia medicalizada, señalando que la víctima se encontraba en "malas condiciones". En respuesta, el servicio 112 coordinó el desplazamiento de una UVI móvil hasta el aeropuerto de Almería.

Tras el rescate, el helicóptero ha puesto rumbo inmediato a su base en el aeropuerto de Almería, donde finalmente los sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento. Un portavoz de la Comandancia de Almería ha confirmado que el cuerpo de la fallecida ha permanecido en el aeropuerto para el preceptivo levantamiento del cadáver.

Asimismo, también se ha comunicado que los bañistas que habían ingresado al mar para socorrerla ya habían logrado salir por sus propios medios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.