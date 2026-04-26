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¿Quién es el "lobo solitario" que atentó contra la vida de Donald Trump?

El Servicio Secreto detuvo a un hombre armado, de 31 años, que intentó acceder a la cena de corresponsales a la que asistía Donald Trump. Fue interceptado antes de alcanzar el perímetro de seguridad.

Agresor esposado en el suelo

¿Quién es el "lobo solitario" que atentó contra la vida de Donald Trump? | Truth Social @realDonaldTrump

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Lucía Hernández
Publicado:

El Servicio Secreto de Estados Unidos detuvo, este sábado, a un hombre armado que intentó acceder a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), a la que asistía el presidente Donald Trump junto a la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros altos cargos del Gobierno.

El sospechoso, a quien los medios locales e internacionales se refieren como Tomas Colen Allen, tiene 31 años y vive en Torrance (California). Fue interceptado antes de traspasar el perímetro de seguridad del evento. Trump aseguró en rueda de prensa que el atacante era "un loco" y un "lobo solitario" que no logró acceder a la zona protegida. "No llegó a entrar donde estábamos", afirmó el presidente.

Arresto en la Casa Blanca

Según explicó Trump, el hombre llegó a disparar contra uno de los agentes, que resultó ileso gracias a su chaleco antibalas. "El agente está bien", subrayó y destacó la rápida actuación de los servicios de seguridad.

El mandatario también difundió en su red social imágenes del arresto, en las que se ve al sospechoso esposado en el suelo, además de vídeos de las cámaras de seguridad en los que entra el agresor. En las grabaciones se aprecia cómo el hombre corre hacia el control de acceso mientras varios agentes del Servicio Secreto sacan sus armas y responden al incidente.

Agresor del tiroteo detenido
Agresor del tiroteo detenido | @realDonaldTrump

Las autoridades locales afirmaron la versión de que se trata de un único atacante. "Hasta el momento, parece que es un actor solitario", señalaron responsables policiales y del distrito de Columbia en una comparecencia conjunta.

Un ingeniero "muy inteligente"

Aunque no existe confirmación oficial sobre su identidad, varios medios lo identifican como un ingeniero mecánico e informático, con experiencia en los videojuegos, y trabaja como profesor en la empresa de exámenes C2 Education, según su cuenta de LinkedIn. Dylan Wakayama, presidente del Asian American Civic Trust, dijo al medio 'Los Angeles Times' que Allen era una persona "muy inteligente, con gran dominio de biología, matemáticas y ciencias", y daba clases particulares sin fines de lucro a varios estudiantes de secundaria de esta asociación. También comentó que era alguien "amable" y "tranquilo".

El detenido, que no resultó herido, fue trasladado a un hospital y posteriormente acusado de delitos graves relacionados con la posesión de armas de fuego y agresión. La fiscal federal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, advirtió de que "este individuo tenía intención de causar el mayor daño posible".

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