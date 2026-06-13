Cuatro mossos heridos en los disturbios para evitar un choque entre antifascistas y neonazis

Cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra han resultado heridos este sábado durante los incidentes registrados en el centro de Barcelona, donde la policía desplegó un amplio dispositivo para evitar que coincidieran una concentración antifascista y un acto convocado por la organización neonazi Núcleo Nacional.

La protesta antifascista reunió a unas 800 personas en la plaza Tetuán de Barcelona, según datos de la Guardia Urbana. La movilización había sido convocada bajo el lema "No permitiremos que Núcleo Nacional pise nuestra ciudad". Aproximadamente una hora después, cerca de un centenar de personas participaron en la concentración organizada por Núcleo Nacional frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña, en la calle Mallorca.

Con el objetivo de impedir que ambos grupos llegaran a encontrarse, los Mossos desplegaron numerosos efectivos antidisturbios y bloquearon el avance de los manifestantes antifascistas en la calle Bailén cuando estos trataban de dirigirse hacia el acto neonazi.

La tensión aumentó frente al cordón policial cuando varios participantes intentaron sobrepasar la línea de agentes para continuar su marcha. Según ha informado la policía catalana en un comunicado difundido esta noche, durante esos momentos se produjeron lanzamientos contra los efectivos policiales, lo que llevó a los Mossos a utilizar elementos sonoros en varias ocasiones.

La policía asegura que el dispositivo se diseñó para garantizar el derecho de manifestación de los distintos colectivos movilizados durante la jornada y evitar el riesgo que supondría el encuentro entre dos concentraciones antagónicas.

Los Mossos señalan además que, ante los intentos de superar el cordón de seguridad, se recurrió al uso de la defensa policial "de manera selectiva y puntual". Fue durante esa actuación cuando cuatro agentes resultaron heridos.

Más allá de esos enfrentamientos, la policía catalana sostiene que no se produjeron otros incidentes de relevancia. No obstante, durante el operativo fue detenido un hombre ajeno a las movilizaciones sobre el que pesaban dos órdenes de detención pendientes.

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