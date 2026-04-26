Las imágenes clave del intento de atentado contra Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido evacuado de urgencia este sábado tras un intento de asesinato durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, uno de los eventos más destacados del calendario político y mediático en Washington. El incidente ha tenido lugar cuando un hombre armado ha intentado irrumpir en un punto de control de seguridad, ubicado en el vestíbulo del recinto donde se celebraba la cena. Según han informado las autoridades, el sospechoso, un individuo de 31 años procedente de California, portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. La rápida intervención del Servicio Secreto de Estados Unidos evitó que el atacante pudiera acercarse al mandatario.

Trump tras el intento de atentado | AP

El presidente Donald Trump gesticula mientras habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, tras el intento de atentado durante la cena anual de Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Intento atentado | AP

El presidente Donald Trump junto a la primera dama Melania Trump, entra para hablar en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras la amenaza durante la cena.

Intento de atentado contra Trump | AP

El presidente Donald Trump, a la izquierda, está sentado en el escenario mientras agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos lo sacan del salón de baile tras el tiroteo.

Un momento del intento de atentado | AP

Agentes del Servicio Secreto responden durante el intento de atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Intento de atentado contra Trump | AP

Imagen de los invitados mientras son atendidos y escoltados durante el intento de atentado.

Intento atentado contra Trump | AP

Agentes del orden público controlan al sospechoso del tiroteo, Cole Tomas Allen.

Intento atentado | Truth Social

Agentes del orden público reducen al sospechoso del tiroteo, Cole Tomas Allen.

Intento atentado | AP

El personal de seguridad escolta al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., fuera de la cena tras el intento de atentado.

Intento de atentado | AP

Una copa de vino abandonada yace en un cuenco tras el tiroteo durante la cena de corresponsales.

Intento atentado | AP

Agentes del orden público responden al incidente durante la cena de corresponsales de este sábado.

Intento atentado | AP

Los invitados evacúan el hotel Washington Hilton tras un incidente ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Intento atentado Trump | AP

Un agente de la ley coloca cinta policial cerca de una dirección relacionada con Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena.

intento atentado Trump | AP

Agentes del orden público acuden a una dirección vinculada a Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo.

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