Muere una niña de 12 años ahogada en la playa de Costacabana, Almería

Una niña de 12 años ha fallecido este sábado ahogada en la playa de Costacabana, en la capital almeriense, en lo que supone el segundo fallecimiento por esta causa después del de una mujer de 31 años en Carboneras.

Dieron la voz de alarma cuando se le perdió el rastro

El 112 de Andalucía recibió un aviso sobre las 18:55 después de que se le perdiera el rastro a la menor mientras se bañaba en las aguas de la playa almeriense. De inmediato se ha activado un dispositivo de emergencias en el que han intervenido efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, Salvamento Marítimo...

Poco después del aviso, el operativo de Salvamento Marítimo ha logrado localizar a la niña y sacarla a la orilla, aunque ya era demasiado tarde porque las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) no consiguieron revertir la situación.

Este sábado falleció otra bañista de 31 años en Almería

Precisamente hace unas horas se confirmó el fallecimiento de una mujer de 31 años que perdió la vida en la playa de los Muertos, en Carboneras, Almería. La mujer, vecina de la localidad andaluza, fue rescatada por un helicóptero de Salvamento Marítimo en estado crítico tras quedar atrapada en la playa sin poder salir del agua debido a la fuerza de las corrientes y a las condiciones meteorológicas adversas.

Tras el rescate, el helicóptero puso rumbo inmediato a su base en el aeropuerto de Almería, donde finalmente los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento. Un portavoz de la Comandancia de Almería ha confirmado que el cuerpo de la fallecida ha permanecido en el aeropuerto para el preceptivo levantamiento del cadáver.

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