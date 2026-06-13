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Cabras bomberas para limpiar el monte contra el fuego en La Rioja

Raquel Sáenz, vecina de Jalón de Cameros, pone en marcha esta iniciativa impactada por los incendios del verano pasado en España.

Cabras bomberas para limpiar el monte contra el fuego en La Rioja.

Cabras bomberas para limpiar el monte contra el fuego en La Rioja. | Antena 3 Noticias

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Gonzalo Masip
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Dicen que la unión hace la fuerza. En el caso de este rebaño, además, previenen incendios. Raquel Sáenz, promotora de rebaños de fuego, nos describe de qué manera las cabras, al comer los tallos de las estepas, evitan que estas sigan creciendo. Sin la intervención de los animales, estos matorrales pueden alcanzar un tamaño superior al de una persona, con el peligro que ello supone en caso de incendio, subraya.

Objetivo: evitar incendios como los del año pasado

Raquel comenzó este proyecto en Vadillos de Cameros tras contemplar con horror los incendios del verano pasado en España. "Queremos evitar que aquellas imágenes también se vean aquí. No queremos que este paisaje acabe reducido a cenizas”, afirma.

Con la ayuda del Gobierno de La Rioja compró un rebaño en Soria. Allí la altitud, cercana a los 900 metros, se asemejaba mucho a la que iban a encontrar en Vadillos y los animales estaban acostumbrados también al frío. Buscó el animal más eficiente para cumplir su función de bombero:la cabra. “La vaca y las ovejas comen del suelo mientras las cabras siempre van a comer el tallo de las zarzas, ulaga, espino o estepa, que es lo que hay por aquí”, nos explica.

Además, mejora la calidad del suelo. Ahora espera que otros se sumen a esta iniciativa. “Lo que más me gustaría es que me copiaran y que fuera un ejemplo para nuestro valle y para otros puntos de España”, recalca. En el futuro se plantea producir queso camerano. Destacando además que, gracias a que los animales se alimentan en la naturaleza, se produciría más cantidad de queso, sería más sabroso y nutritivo. Sin duda, este proyecto, "Rebaños de fuego", es toda una demostración de cómo la ganadería extensiva puede ser el mejor cortafuegos.

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