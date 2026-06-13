Los mayores de 55 años concentran el 68% del ahorro anual de los hogares en España

Los mayores de 55 años representan casi un 33% del PIB español y concentran el 68% del ahorro anual de los hogares. A pesar de que la mayoría mantiene hábitos similares a los de su etapa laboral, cuentan con una situación patrimonial estable, casa pagada, ahorro acumulado y pensiones estables.

Es lo que se conoce como la era del ahorro senior o ahorro preventivo; un fenómeno que refleja el peso económico de una generación que sigue controlando el gasto y reduciendo el consumo con el objetivo de tener fondos por si llegan imprevistos, dependencia o por el temor a perder su nivel adquisitivo. Y es que la previsión es clave, ya que los mayores consideran imprescindible disponer de un colchón económico por si llega cualquier contratiempo.

De hecho, el 85% de los mayores de 55 años son propietarios de una vivienda, según Fundación Mapfre. Aun así, prefieren mantener la cautela con el gasto porque consideran que "nunca se sabe lo que puede pasar". Esta actitud, según los expertos, convierte a la población senior en un colectivo ahorrador, previsor, pero también generoso, ya que muchos mayores de 55 años siguen ayudando económicamente a sus hijos, nietos u otros familiares.

A pesar de que los seniors y jubilados cuentan con una estabilidad económica por encima de la media, muchos aseguran que siguen guardando dinero cada mes, incluso en edades muy avanzadas. Además, son optimistas de cara al futuro; según los expertos, un 74% opina que su situación se va a mantener y se muestra confiada con respecto a la situación económica.

Sin embargo, también existe la otra cara de los seniors, que es la de aquellos que no miran tanto el bolsillo y prefieren disfrutar del dinero ahorrado.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.