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ARMAS DE FUEGO

Cataluña registra una treintena de tiroteos en lo que va de año: "Es una ejecución y un nivel de profesionalidad difícil de ver"

El último se produjo el miércoles en la calle Balmes, a escasos metros de una comisaría de la Policía Nacional.

Cataluña registra una treintena de tiroteos en lo que va de año: "Es una ejecución y un nivel de profesionalidad difícil de ver"

Cataluña registra una treintena de tiroteos en lo que va de año: "Es una ejecución y un nivel de profesionalidad difícil de ver"

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Cintia Martí
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30 tiroteos, 18 heridos y seis muertos. Es el balance de los delitos con armas de fuego durante los primeros cinco meses del año en Cataluña. Detrás de estos hechos, según apuntan los Mossos d'Esquadra, estaría el crimen organizado y el narcotráfico.

El último tiroteo se produjo el pasado miércoles, coincidiendo además con la visita del papa a Barcelona, en la céntrica calle Balmes de Barcelona. A plena luz del día, un hombre disparó por la espalda a otro y huyó del lugar de los hechos, abandonando el arma a escasos metros de la escena del crimen. Los agentes siguen trabajando para localizar al autor, que continúa fugado.

72 horas antes de esta ejecución, en la calle Minería de Barcelona tuvo lugar otro tiroteo. La víctima recibió varios disparos que acabaron con su vida. Tan solo tres semanas antes, a mitad de mayo, en esta misma dirección, ya se produjo otro.

El modus operandi se repite: el autor se aproxima por detrás a la víctima y, cuando está a tan solo unos metros, dispara. "Es una ejecución y un nivel de profesionalidad difícil de ver", explica Toni Castejón, mosso d'Esquadra y portavoz de FEPOL.

Las cifras reflejan un aumento de los tiroteos en Cataluña. En los primeros cinco meses de 2025 provocaron 18 heridos y seis muertos, una cifra similar a la de todo el año pasado, donde se contabilizaron 20 heridos y ocho muertos por incidentes relacionados con armas de fuego.

Esta situación está generando una gran alarma entre los ciudadanos. "Me preocupa que esto esté pasando en Barcelona", explica una vecina a Antena 3 Noticias, frente a la comisaría de la Policía Nacional en la que se produjo el último tiroteo en Barcelona.

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