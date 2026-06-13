El Papa se va y el debate migratorio sigue igual

La visita del papa León XIV a Canarias ha dejado imágenes históricas, encuentros cargados de emoción y un mensaje claro en defensa de la dignidad de las personas migrantes. Sin embargo, una vez concluido el viaje, la gran pregunta que queda en el aire es qué ocurrirá ahora con una realidad que sigue marcando la actualidad de las islas: la llegada constante de personas que buscan una oportunidad en Europa a través de la ruta atlántica.

El Papa escuchó los testimonios de quienes llegaron por la ruta atlántica.

Durante su estancia en Gran Canaria, el Papa visitó el muelle de Arguineguín, uno de los lugares más simbólicos de la crisis migratoria que vivió Canarias en los últimos años. Allí mantuvo encuentros con migrantes, voluntarios y trabajadores que participan en la acogida de quienes llegan a las costas del archipiélago. Las historias que escuchó reflejan una realidad marcada por largos viajes: “ocho días sin comer”, relata uno de los migrantes. Especialmente emotivo fue el discurso de una mujer que contó una historia de trata y abusos sexuales. Un testimonio que, aunque no era el suyo propio, logró arrancar las lágrimas de los presentes. Personas procedentes de Senegal, Gambia, Nigeria y otros países africanos trasladaron al Pontífice sus experiencias y sus esperanzas de poder regularizar su situación y continuar su proyecto de vida en Europa. La visita continuó en Tenerife, donde León XIV recorrió el centro de primera acogida de Las Raíces. Allí pudo conocer de primera mano las condiciones en las que permanecen muchas de las personas que llegan a Canarias mientras se resuelve su situación administrativa. “No tengo papeles y es lo que necesito ahora”, reconoce uno de los migrantes. “Hemos venido a Europa a ayudar a nuestras familias; si salimos de aquí sin papeles, nos devuelven a África”, lamenta otro joven migrante.

La polémica presencia de Pedro Sánchez

La visita también tuvo una importante dimensión política. Entre las autoridades que acompañaron al Papa se encontraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Su presencia generó críticas entre algunos sectores que recordaron que no visitó el muelle de Arguineguín durante la crisis migratoria de 2020. En aquel momento, miles de personas permanecieron durante semanas en instalaciones improvisadas, una situación que llevó a que el lugar fuera bautizado popularmente como el “Muelle de la Vergüenza”.

Europa cambia las reglas del juego

La visita papal coincide además con un momento decisivo para la política migratoria europea. Este viernes entra en vigor el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, la primera gran normativa comunitaria que fija un marco común para todos los Estados miembros.El acuerdo introduce cambios relevantes en la gestión de la inmigración irregular, agiliza los procedimientos de evaluación de solicitudes y refuerza los mecanismos de control en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

España ha mostrado su respaldo a algunos aspectos del pacto, especialmente a los mecanismos de solidaridad entre países, pero también ha expresado su rechazo a medidas como la posibilidad de crear centros de internamiento en terceros países para personas pendientes de retorno.

Canarias seguirá siendo protagonista

La visita de León XIV ha vuelto a colocar a Canarias en el centro del debate migratorio internacional. Sin embargo, una vez apagados los focos y concluido el viaje papal, la realidad sigue siendo la misma para miles de personas que esperan una oportunidad laboral o la posibilidad de continuar su camino hacia otros países europeos.

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