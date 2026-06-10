Desirée, la joven que conmovió al papa en el Estadi Olímpic: "¿Cómo puedo perdonar a mi padre, que estuvo a punto de dejarme sin madre?"

El papa León XIV aterrizó en Barcelona para continuar con su apretada agenda durante su visita a España. Tras oficiar el rezo en la Catedral, el pontífice ha citado a miles de fieles a la gran vigilia en el Estadi Olímpic Lluís Companys a las 20:00 horas.

La llegada al papa León XIV al Estadio Olímpico de Barcelona estuvo marcada por una de las imágenes más simbólicas de la jornada. Tras acceder al recinto y comenzar su recorrido entre los asistentes, los Castellers de Vilafranca levantaron una torre humana para dar la bienvenida al papa.

Durante 15 minutos, León XIV recorrió la pista del estadio desde el papamóvil, saludando a los fieles congregados. Una vez en el escenario, el papa inició el acto con una monición al Espíritu Santo y posteriormente, escuchó los testimonios de varias personas.

La historia de Desirée

Uno de los testimonios que sobrecogió al papa León XIV fue el de Desirée. La joven, procedente de un barrio humilde de Barcelona, trasladó al pontífice una historia atravesada por la violencia y el perdón.

Ante el Estadi Olímpic Lluís Companys abarrotado, la joven de 20 años y estudiante de Derecho ha relatado cómo su padre intentó matar a su madre cuando ella era solo una niña. Tras su relato, ha preguntado al papa "¿cómo puedo perdonarle?".

"Durante mi infancia mi padre intentó matar a mi madre. Ella se salvó porque un chico se interpuso para protegerla y este murió. Mi padre entró en prisión y mi madre se refugió en las drogas". Así ha explicado la joven la situación que vivió y ha detallado que a los diez años, Desirée fue acogida por los servicios sociales y llevada a un centro de menores.

Fue en ese centro donde comenzaron a hablarle de Jesús. Tal y como ha indicado Desirée, tras ese momento, "empecé a rezar y me bauticé". Posteriormente, le acogió una familia creyente y tras haberse encerrado en sí misma para protegerse, su corazón "empezó a abrirse poco a poco".

A partir de ahí, la joven ha planteado al Santo Padre una pregunta complicada: "¿Cómo puedo perdonar a mi padre, que estuvo a punto de dejarme sin madre?". Asimismo, ha detallado que "todavía le cuesta perdonarle" y a confesado que "a veces levanto los ojos al cielo y le preguntó a Dios '¿dónde estabas cuando era una niña?'".

La respuesta del papa León XIV

El papa León XIV reconoció la violencia que atraviesan muchas historias familiares. Le respondió lo siguiente: "Tantas crónicas policiales todavía reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática que tiene raíces antropológicas y culturales estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad".

Sobre el perdón, le ha respondido a Desirée: "Somos pecadores perdonados, pacificados y capaces de perdonar, capaces de ser portadores de pago y las hijas estimadas de Dios. Nosotros somos como Nicodemus, peregrinos en la noche. Tenemos hambre y sed de verdad y buscamos un significado pleno que nos sostenga, nos anime y nos ayude a comprender el misterio de nuestra vida".

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