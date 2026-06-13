Un incendio interrumpe la circulación de la R2 entre el Prat de Llobregat y el aeropuerto

Un incendio junto a la vía de tren ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de cercanías R2 Norte, entre El Prat de Llobregat (Barcelona) y el aeropuerto de la capital catalana. Según ha dado a conocer Protección Civil, la línea se ha cortado a petición de los Bomberos de la Generalitat al desatarse un incendio en unos matorrales cercanos a la zona de vías.

El incidente ha obligado a activar el plan de emergencias por accidentes ferroviarios Ferrocat, en fase de prealerta.

Un incendio en A Coruña supera las 180 hectáreas y obliga a activar la situación 2

La Xunta de Galicia ha declarado la situación 2 de emergencia en un incendio forestal que afecta a Padrón (A Coruña) por su proximidad a núcleos de población. Este nivel requiere la intervención de medios estatales, y la administración autonómica ha decretado esta medida preventiva por la cercanía a las poblaciones de Cruxeiras de Abaixo e Sobrerribas.

El fuego se decretó este viernes, un día con temperaturas muy elevadas para la época del año, por encima de los treinta grados. El incendio llevó a la Xunta a activar el nivel de alerta 3 (rojo) por episodio de calor en la zona isoclimática del interior de Pontevedra y nivel de alerta 2 (naranja) en las zonas isoclimáticas del noroeste y el interior de A Coruña. Ya este sábado, se ha activado el nivel naranja de alerta en las zonas del interior de ambas provincias y podrían producirse chubascos localmente tormentosos en áreas altas.

Esta mañana el incendio forestal presentaba evolución favorable para su estabilización, pero se ha reactivado un flanco y afecta ya a unas 180 hectáreas, 80 más que a primera hora de la mañana. Para su extinción se movilizaron por ahora, de manera acumulada, 4 técnicos, 36 agentes, 47 brigadas, 33 motobombas, 3 palas, 7 unidades técnicas de apoyo, 8 helicópteros y 7 aviones.

Teléfono gratuito para comunicar incendios forestales

La Consellería de Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085. Asimismo, toda la información actualizada sobre incendios forestales que alcanzan las 20 hectáreas podrá ser consultada en la cuenta de X.

Asturias activa la fase de emergencia en el Plan de Incendios con un fuego declarado

Por otro lado, el Gobierno asturiano ha declarado a primera hora de la tarde de este sábado el paso a Fase de Emergencia en Situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado (INFOPA) con un fuego declarado en el municipio de Grado.

Según ha dado a conocer el Servicio de Emergencias (SEPA), el incendio se ha declarado en la zona de Peñaflor y Vega de Anzo y está previsto solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) la movilización de recursos.

El paso a fase de emergencia se ha declarado ante las condiciones meteorológicas existentes, con todas las comarcas interiores de Asturias en aviso amarillo (riesgo bajo) por altas temperaturas que han alcanzado los 35 grados, en una jornada en la que 72 de los 78 concejos de la región se sitúan en riesgo alto de incendios. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso del incendio en el municipio de Grado, ubicado en la zona central de la región, a las 13:25 horas y en la zona están trabajando bomberos con base en el propio concejo y en las instalaciones de La Morgal, además de dos helicópteros del servicio y dos empresas forestales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.