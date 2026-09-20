Noticias de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026

Las manifestaciones en Ceuta denunciando las peleas nocturnas, las elecciones en Rusia y Alemania, o el enfrentamiento entre Feijóo y Sánchez, entre las noticias más relevantes de este domingo, 20 de septiembre.

Cientos de ceutíes se reivindican en el Tarajal

Las 1.700 plazas habilitadas en las carpas del Puerto no son suficientes para aliviar la situación. Los vecinos no pueden más. Cientos de ceutíes se han concentrado este domingo en la explanada Juan Carlos I, situada a unos tres kilómetros de la frontera con Marruecos, para iniciar una marcha hacia el Tarajal en defensa de la españolidad de Ceuta y de la protección de su territorio.

La protesta ha sido convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), que tiene previsto leer un manifiesto en el Tarajal para reclamar el refuerzo y la defensa de la frontera ceutí.

Último día de votaciones en Rusia

En el último día de votación de las elecciones legislativas en Rusia, las primeras de este tipo durante la guerra contra Ucrania, Rusia ha interceptado este domingo al menos 186 drones ucranianos en los accesos a Moscú, durante uno de los mayores ataques aéreos registrados contra la capital y su región desde el comienzo de la guerra.

Feijóo y Sánchez marcan posturas

Esta crisis mantiene enfrentados a Gobierno y oposición. Hoy Pedro Sánchez y Alberto Núez Feijóo han marcado posturas en actos celebrados en Cataluña, con la mirada puesta en la elecciones generales del próximo año.

Feijóo ha reclamado una política migratoria que, según ha defendido, debe ser "ordenada" y compatible con el cumplimiento de la legislación. "España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte", ha afirmado, antes de criticar la gestión del Gobierno en Ceuta.

Por su parte, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este domingo al PP y a Vox de responder a cada nueva crisis con "una nueva deslealtad" y de actuar bajo la premisa de que cuanto peor le vaya a España, mejor para sus intereses políticos. Frente a ello, ha reiterado su compromiso de destinar todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a Ceuta.