Un muerto y tres detenidos en un tiroteo en Málaga este viernes

Una persona ha muerto y otras tres han sido detenidas por su implicación en un tiroteo registrado este viernes en Málaga, según ha informado la Policía Nacional.

Los agentes han destacado que, "gracias a la rápida reacción" de las patrullas de Seguridad Ciudadana, uno de los presuntos autores fue arrestado durante los minutos posteriores al suceso. Los otros dos implicados consiguieron inicialmente huir del lugar.

La investigación fue asumida de inmediato por efectivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) y del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Costa del Sol.

Detenido tras cambiarse de ropa y aspecto

Las pesquisas permitieron localizar, durante las horas siguientes, una vivienda de Málaga utilizada por el primer detenido. Los agentes realizaron una entrada y registro en el inmueble, donde arrestaron al segundo presunto autor.

Las gestiones desarrolladas a continuación permitieron identificar plenamente al tercer implicado, que había tratado de evitar su localización cambiándose de ropa y modificando su aspecto.

La Policía Nacional desplegó entonces un amplio dispositivo de búsqueda que culminó alrededor de las 23.00 horas, cuando los agentes localizaron al sospechoso en una calle de Fuengirola y procedieron a su detención. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el tiroteo.