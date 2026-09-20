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Efemérides de hoy 20 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 20 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 20 de septiembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 20 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 20 de septiembre?

Efemérides de hoy 20 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 20 de septiembre?

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Documentación Atresmedia
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El 20 de septiembre de 2011, un talibán que se hace pasar por un “emisario de paz” se inmola y asesina al expresidente de Afganistán Burhanuddin Rabbani. El terrorista consiguió burlar la seguridad del Consejo Superior de Paz en Afganistán, organismo que Rabbani presidía antes de fallecer, llegando a hospedarse en una residencia que la institución cedía a invitados. Cuando la reunión se efectuó, el talibán aprovechó el saludo y detonó los explosivos que escondía en su turbante.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificaría el suceso como “trágico” pero que no impediría ni frenaría los esfuerzos internacionales para “establecer una Afganistán estable”.

Un 20 de septiembre, pero de 2019, miles de personas se concentran en las proximidades del Área 51, el conocido evento viral de redes sociales “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” (en español, “El Asalto al Área 51, no pueden detenernos a todos nosotros”). Todo comenzó como una broma: el 27 de junio de 2019, el estudiante Matty Roberts creó un evento en la red social Facebook en el que invitaba a la gente a “invadir” la base militar estadounidense. En la cultura popular, el Área 51 representa la base de operaciones de EE. UU. en la que se coordinan los estudios e investigaciones sobre la vida extraterrestre, y existe la creencia de que es donde custodian las naves y cadáveres alienígenas.

Aunque el suceso generó un gran revuelo en redes a través de memes y contenido, de los millones de personas que se esperaban en la cita, al final únicamente acudieron aproximadamente 1 500 personas, de las cuales 75 llegarían hasta las puertas de la base y 5 serían arrestadas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 20 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 20 de septiembre?

1519.- Cinco naves mandadas por Fernando de Magallanes parten del puerto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en busca de una nueva ruta para el mercado de las

especias, una expedición que finalizó tres años después Juan Sebastián Elcano como la primera vuelta al mundo.

1920.- Se funda el Tercio de Extranjeros, fuerza de choque del Ejército español en Marruecos promovida por Millán Astray, luego denominada Legión española.

1946.- Se inaugura la primera edición del Festival de Cine de Cannes (Francia).

1970.- La sonda soviética 'Luna 16', primera nave no tripulada que aterriza con éxito en la Luna para recoger rocas y traerlas a la Tierra.

1974.- El huracán 'Fifi', con vientos de hasta 208 Km/h, deja 10.000 muertos en Honduras.

1984.- Atentado suicida contra la Embajada de EE. UU. en Beirut (Líbano) que causa 20 muertos y se atribuye la Yihad Islámica.

1994.- Cierre de la mina a cielo abierto más grande de Europa, la Corta Atalaya, en las Minas de Riotinto (Huelva, España).

2008.- Atentado suicida con un camión-bomba contra el Hotel Marriott de Islamabad (Pakistán): 53 muertos y 266 heridos.

2015.- La izquierdista Syriza, liderada por Alexis Tsipras, gana las elecciones generales anticipadas en Grecia y roza la mayoría absoluta.

2015.- La serie 'Game of Thrones' ('Juego de Tronos') rompe el récord de los Emmy con 12 estatuillas.

2017.- La Guardia Civil detiene por orden judicial a catorce altos cargos del Govern de Cataluña. El Gobierno central asumen el control presupuestario de la Comunidad y el Tribunal Constitucional anula los acuerdos para la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O.

¿Quién nació el 20 de septiembre?

1917.- Fernando Rey, actor español.

1934.- Sofía Loren, actriz italiana.

1975.- Juan Pablo Montoya, piloto colombiano de automovilismo.

1981.- Feliciano López, tenista español.

1995.- Alejandro Grimaldo, futbolista español.

1997.- Isabelle Grill, actriz sueca.

1998.- Pablo Ibañez Lumbreras, futbolista español.

¿Quién murió el 20 de septiembre?

1908.- Pablo Sarasate, violinista y compositor español.

1908.- Nicolás Salmerón, catedrático de universidad y expresidente de la I República española.

1957.- Jean Sibelius, compositor finlandés.

1971.- George Seferis, escritor griego, diplomático y Premio Nobel de Literatura 1963.

1981.- Josefina Carabias, escritora y periodista española.

2005.- Simon Wiesenthal, austríaco, el más conocido 'cazanazis' de la historia.

2020.- Gerardo Vera, director teatral español.

¿Qué se celebra el 20 de septiembre?

Hoy, 20 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Limpieza.

Horóscopo del 20 de septiembre

Los nacidos el 20 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 20 de septiembre

Hoy, 20 de septiembre, se celebra san Andrés Kim Taegon.

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