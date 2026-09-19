Alerta en Ceuta por casos de tiña en el cuero cabelludo procedentes de peluquerías 'improvisadas' por los migrantes

En las últimas horas se han detectado varios casos de tiña en el cuero cabelludo en Ceuta. Los dermatólogos han alertado de la posible proliferación de estos hongos en las peluquerías 'improvisadas' de los migrantes.

Esta enfermedad conocida como tiña de la cabeza se produce por hongos dermatofitos que se alimentan de la queratina del cabello y de la piel.

Uno de los casos que se ha detectado afecta a un ciudadano ceutí que se cortó el cabello en una barbería 'improvisada' por los migrantes. Los expertos y dermatólogos han mostrado su preocupación por la posibilidad de que este tipo de infecciones aumenten en determinados entornos en los que la población migrante no está pudiendo aplicar las condiciones higiénicas adecuadas.

"El contagio es directo, maquinillas y cuchillas están contaminadas"

Esta enfermedad puede causar zonas de descamación, inflamación, picor e incluso pérdida temporal de cabello en las áreas afectadas: "El contagio es directo, de persona a persona, por utensilios que estén contaminados (cuchilla, maquinillas)... Es una llamada de atención a esas barberías improvisadas en la playa del Trampolín en la que se están cortando el pelo con maquinillas sin medidas sanitarias", explica Guadalupe Sánchez, dermatóloga en Ceuta.

Por otra parte, el operativo de traslado desde las playas del Trampolín y Benítez al campamento temporal del puerto ha terminado con más de 2.000 personas regresando a los asentamientos al no haber espacio suficiente. El principal problema ha sido la capacidad limitada del campamento temporal habilitado en el puerto, con espacio para unas 1.700 personas, frente a las más de 4.000 que permanecían en ambos asentamientos.