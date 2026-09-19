Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

INCENDIO

Una persona muere y siete resultan heridas por inhalación de humo en un incendio en una residencia de Pamplona

El fuego se declaró en una habitación del centro Padre Menni y obligó a reubicar de forma preventiva a unos 50 pacientes al no poder pasar la noche allí.

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Imagen de archivo de la Policía Nacional Europa Press

Publicidad

Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

Una persona ha fallecido y otras siete han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo tras un incendio declarado este viernes por la noche en una residencia de Pamplona, que ha obligado a reubicar a medio centenar de pacientes.

El incendio se inició a las 20:55 horas en una habitación de la residencia Padre Menni, situada en el Paseo de los Enamorados de la capital navarra, según ha informado el Gobierno de Navarra.

Los bomberos han extinguido el fuego, aunque las condiciones del centro han impedido que los residentes puedan pasar la noche en las instalaciones. Por este motivo, alrededor de 50 pacientes han sido reubicados como medida preventiva.

Siete personas han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario por inhalación de humo. Una persona ha fallecido como consecuencia del incendio.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido, mientras que la Policía Municipal de Pamplona ha colaborado en el operativo desplegado tras el incendio.

El Ejército refuerza la vigilancia en la bahía de Cádiz en plena crisis migratoria

El Ejército refuerza la vigilancia en la bahía de Cádiz en plena crisis migratoria

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Una persona muere y siete resultan heridas por inhalación de humo en un incendio en una residencia de Pamplona

Imagen del narcopiso en Barcelona

La pesadilla de unos vecinos en Barcelona que viven con un narcopiso en su edificio

Quinto aniversario del volcán de La Palma: "El dolor sigue estando"

Quinto aniversario del volcán de La Palma: "El dolor sigue estando"

Casos de tiña en Ceuta
Crisis migratoria

Alerta en Ceuta por casos de tiña en el cuero cabelludo procedentes de peluquerías 'improvisadas' por los migrantes

El Ejército refuerza la vigilancia en la bahía de Cádiz en plena crisis migratoria
CRISIS MIGRATORIA

El Ejército refuerza la vigilancia en la bahía de Cádiz en plena crisis migratoria

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Más de 2.000 migrantes regresan a las playas tras quedarse sin plaza en el campamento del puerto
CRISIS EN CEUTA

Ceuta, un día después del traslado: el puerto completo y miles de migrantes aún en las playas

Las carpas del puerto se llenaron pocas horas después del traslado, obligando a quienes se quedaron sin sitio a regresar a los asentamientos del litoral.

Coche Policía Nacional
SUCESOS

Hallan asesinada a una mujer con signos de violencia en su domicilio de Leganés, Madrid

Su padre encontró la vivienda muy revuelta y alertó a la Policía tras acudir al domicilio porque llevaba un tiempo sin saber nada de ella.

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Se hacen pasar por policías para robar en Alicante un tráiler cargado con ropa de Inditex valorada en un millón de euros

Lugar del incendio

Un incendio forestal en Huelva moviliza a 130 efectivos y 14 medios aéreos

UVI. Ambulancia.

Muere el trabajador de 35 años atropellado por un camión en un almacén de Illescas

Publicidad