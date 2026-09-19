Una persona muere y siete resultan heridas por inhalación de humo en un incendio en una residencia de Pamplona

Una persona ha fallecido y otras siete han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo tras un incendio declarado este viernes por la noche en una residencia de Pamplona, que ha obligado a reubicar a medio centenar de pacientes.

El incendio se inició a las 20:55 horas en una habitación de la residencia Padre Menni, situada en el Paseo de los Enamorados de la capital navarra, según ha informado el Gobierno de Navarra.

Los bomberos han extinguido el fuego, aunque las condiciones del centro han impedido que los residentes puedan pasar la noche en las instalaciones. Por este motivo, alrededor de 50 pacientes han sido reubicados como medida preventiva.

Siete personas han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario por inhalación de humo. Una persona ha fallecido como consecuencia del incendio.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido, mientras que la Policía Municipal de Pamplona ha colaborado en el operativo desplegado tras el incendio.