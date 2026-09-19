Detienen a un hombre de 85 años por estrangular a su exnuera de 47 años en Madrid

La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre de 85 años de nacionalidad española, en relación con la muerte violenta de su exnuera, una mujer de 47 años y de origen asiático, en el distrito madrileño de Arganzuela.

Los hechos han ocurrido a las 11:10 horas de la mañana de este sábado, cuando el 091 ha recibido el aviso después de que que el hijo del detenido alertara de que su padre le había comunicado por teléfono que había ocurrido un "hecho grave", y que se encontraba a la espera de la llegada de los agentes.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y sanitarios de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Los servicios de emergencia han localizado a la mujer tendida en el suelo de la vivienda que ambos compartían, sin signos vitales y con evidentes indicios de violencia. Los sanitarios han confirmado su fallecimiento.

Según los primeros datos facilitados por Emergencias 112, la víctima presentaba señales compatibles con un estrangulamiento.

La zona ha sido inspeccionada por especialistas del Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Provincial de Policía Científica, mientras que el Grupo VI de Homicidios ha asumido las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La investigación continúa abierta para determinar exactamente qué ocurrió, y esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la mujer.

Un técnico del 061 salva la vida a una mujer estrangulada en Málaga

Esta misma semana ocurría otra noticia similar, pero esta vez en Málaga y con final feliz. Donde una mujer de 35 años que había sido presuntamente estrangulada por su pareja en Málaga, consiguió salir con vida de su vivienda gracias a la rápida intervención de un técnico del 061, que logró abrir con su propio DNI la puerta de la vivienda, permitiendo que los sanitarios llegaran hasta la víctima y pudieran reanimarla.

Los hechos ocurrieron el miércoles 16 de septiembre en una vivienda de Pinares de San Antón. Sobre las 18:00 horas, una de las hijas de la pareja, de 12 años, llamó al 112 para alertar de que su padre estaba intentando asfixiar a su madre. Después del aviso, la menor se refugió junto a su hermana pequeña en el jardín.