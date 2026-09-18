Muere la alcaldesa de un pueblo de Zaragoza tras ser atropellada por su propio vehículo

La alcaldesa de Fuentes de Jiloca (Zaragoza), Rosana Perruca, fallecía este jueves tras ser atropellada por un vehículo en la localidad zaragozana de Langa del Castillo.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 18.20 horas en la calle Eras. La víctima, una mujer que murió a consecuencia del siniestro, sería, según las primeras informaciones, la propia alcaldesa del municipio. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer cómo se produjo el atropello.

Según detalla el Heraldo de Aragón, la víctima se encontraba trabajando como cartera y en el momento del accidente había dejado su furgoneta de reparto en una calle con pendiente, cuando al parecer, el vehículo "se desplazó hacia atrás y la arrolló".

Alcaldesa desde 2023

Perruca compaginaba desde 2023 su responsabilidad al frente del Ayuntamiento de Fuentes de Jiloca con su trabajo como repartidora de Correos, puesto que desempeñaba desde 2008.

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) de la Guardia Civil continúa investigando las circunstancias del suceso, y las causas que provocaron el atropello. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el vehículo implicado ni sobre la investigación.

La noticia ha provocado numerosas muestras de pesar en el ámbito político aragonés. El Partido Popular de Aragón ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de Perruca. También el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado públicamente su pésame y ha señalado que sus compañeros de partido se encuentran de luto.

Otra noticia similar

Hace tan solo dos meses ocurría una noticia similar, pero esta vez en Lepe, donde otra mujer perdía la vida tras ser atropellada por su propio coche en una rampa de la localidad onubense. La víctima quedó atrapada debajo del vehículo. En el incidente, otra persona resultó herida.

El 112 recibió la llamada de un hombre alertando de lo ocurrido sobre sobre las 16:45 horas de un sábado. El alertante indicó que el vehículo se encontraba en una rampa y podría no tener activado el freno de mano. La sala coordinadora activó de inmediato a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

A pesar de que no han trascendido otros datos sobre la identidad de la víctima, se ha conocido por parte de fuentes sanitarias su fallecimiento. Asimismo, han informado de la persona herida.