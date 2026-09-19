Populares y Socialistas siguen enfrentándose por la gestión de la invasión en Ceuta

Ceuta sigue sufriendo las consecuencias de la invasión de migrantes que sufrieron a finales del pasado mes de julio. La inseguridad en la ciudad crece al tiempo que los comercios notan perdidas económicas y los centros de salud, hospitales y personal que atiende la emergencia empieza a estar saturada. Ante esta grave emergencia, tanto PSOE como PP recrudecen el discurso de ataque frente al rival político.

Endurecimiento del discurso contra Vivas

"Para saber por qué se niega a que los menores sean trasladados a la península y que se acelere así la vuelta a la normalidad hay que preguntarle a Vivas" esta alusión a Juan Jesús Vivas, Presidente de Ceuta, la ha pronunciado hoy Rebeca Torró, Secretaria de Organización del PSOE, que continúa con la línea que su líder marcó a mitad de esta semana según salía del Congreso de los Diputados. En la evolución de esta crisis, ahora estamos en el periodo en el que se buscan culpables y ante el número aún indeterminado de menores que siguen por las calles de Ceuta, se acusa a Vivas. Los socialistas creen que si se favoreciese el reparto de menores entre las comunidades autónomas que mayoritariamente son del PP, la situación de la ciudad autónoma se estabilizaría. Además, Torró acusa duramente al presidente del popular de estar detrás de esta estratégica "Feijóo es un mal virus que ha infectado no solo a la política española si no también a sus dirigentes"

La única solución es que todos retornen

"El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores que todavía quedan en Ceuta" Miguel Tellado, Secretario General del Partido Popular mostraba de esta forma tan directa la postura del PP sobre cómo solucionar la crisis de Ceuta y devolver la tranquilidad a los ceutíes. Él cree que el traslado de los migrantes al puerto ha sido un grave error por tratarse de una infraestructura crítica y también hace una comparativa "El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto a través de las televisiones de nuestro país, es desde luego la viva imagen del desastre del gobierno de Pedro Sánchez. Además a calificado de "indecentes" los ataques del partido socialista a Juan Jesús Vivas