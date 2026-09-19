El turismo cae un 90% en Ceuta a las puertas de la campaña del Imserso

Ceuta afronta el comienzo de la temporada de viajes del Imserso en plena crisis de su sector turístico. La demanda para visitar la ciudad autónoma ha caído alrededor de un 90% como consecuencia de la crisis migratoria, mientras el Gobierno continúa promocionándola como uno de los destinos incluidos en el programa para personas mayores.

En su oferta oficial, el Ejecutivo presenta Ceuta como una ciudad "abierta", situada entre dos continentes y marcada por la convivencia de cuatro culturas. Sin embargo, la imagen que ofrece estos días la ciudad es muy diferente: los hoteles mantienen parte de sus habitaciones ocupadas por periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad desplazados por la emergencia, pero apenas reciben viajeros.

El programa de turismo social incluye circuitos de cinco días y cuatro noches por Ceuta y Melilla dentro de la modalidad de escapadas a las ciudades autónomas. El precio previsto para esta temporada parte de 305,75 euros y asciende a 405,75 euros en los meses considerados de temporada alta.

Preocupación entre las agencias de viajes

El desplome coincide con el inicio de la comercialización de los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027. Las agencias de viajes han expresado su preocupación por las consecuencias que la situación pueda tener sobre las reservas.

La caída del turismo se suma a las pérdidas sufridas por el comercio y la hostelería desde la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. La facturación de algunos sectores se ha reducido hasta un 70%, mientras la demanda turística ha retrocedido un 90%, de acuerdo con los datos recogidos por

La inclusión de Ceuta en el programa del Imserso podría contribuir a recuperar visitantes durante la temporada baja. El destino se integra en la modalidad de turismo de escapada, que busca acercar a los viajeros al patrimonio cultural y natural de diferentes puntos de España. La oferta oficial mantiene los circuitos por la ciudad autónoma y permite efectuar reservas a través de la plataforma.