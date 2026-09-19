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Donald Trump anuncia que asumirá el control de seguridad de Groenlandia

El anuncio del presidente de Estados Unidos no implica que haya adquirido la soberanía sobre Groenlandia. El territorio continúa formando parte del Reino de Dinamarca y las autoridades danesas y groenlandesas mantienen sus competencias.

Groenlandia, el nuevo objetivo de Donald Trump

Groenlandia EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia, destinado a reforzar el papel de Washington en la seguridad y defensa de la isla ártica, un territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Según Trump, el pacto tendrá una duración indefinida y permitirá a Estados Unidos mantener una capacidad permanente de actuación en Groenlandia ante posibles amenazas.

El mandatario estadounidense ha asegurado que el acuerdo no supondrá ningún coste para las arcas de Estados Unidos y que permitirá resolver las preocupaciones de seguridad nacional que, según su Administración, existen en la zona debido a la actividad de otros países, especialmente Rusia y China.

El objetivo del pacto

Trump ha explicado que el pacto "impedirá que posibles adversarios de Washington establezcan bases militares", mantengan presencia militar o realicen determinadas inversiones consideradas estratégicas en Groenlandia sin la autorización expresa de Estados Unidos. Además, ha adelantado que su Gobierno comenzará a trabajar de inmediato en el establecimiento de una presencia militar estadounidense más amplia en la isla, aunque no ha precisado todavía su ubicación ni sus características.

El anuncio supone un nuevo paso en la estrategia de Trump respecto a Groenlandia, territorio cuya posición geográfica y recursos naturales han adquirido una importancia creciente dentro de la política de seguridad estadounidense en el Ártico.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha calificado el pacto de "gran victoria" para Estados Unidos y ha defendido que permitirá eliminar las preocupaciones de seguridad nacional de Washington respecto a Groenlandia. Rubio ha subrayado además que la isla quedará integrada de forma permanente en el área estratégica de defensa de Norteamérica.

No obstante, el anuncio de Trump no implica que Estados Unidos haya adquirido la soberanía sobre Groenlandia. El territorio continúa formando parte del Reino de Dinamarca y las autoridades danesas y groenlandesas mantienen sus competencias. Los detalles jurídicos y operativos del acuerdo deberán concretarse y, según las informaciones difundidas, el pacto tendrá que completar los procedimientos necesarios antes de su entrada en vigor.

El anuncio abre así una nueva etapa en la cooperación militar entre Washington, Copenhague y Nuuk, y refuerza la importancia estratégica de Groenlandia en el escenario geopolítico del Ártico.

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