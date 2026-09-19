Las imágenes del padre de Claudia Tacoronte en el lugar donde murió su hija

Valentín Tacoronte afrontó este viernes uno de los momentos más duros desde la muerte de su hija Claudia, la estudiante canaria que fue asesinada el pasado 12 de septiembre en la localidad mexicana de Cuautla, en el estado de Morelos. El padre de la joven acudió a la Casa de la Cultura, lugar en el que se produjo el crimen, poco después de recibir el cuerpo de su hija en las dependencias de la Fiscalía de Morelos.

Acompañado por el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, y por representantes de las autoridades mexicanas, Valentín permaneció durante unos minutos en silencio ante el lugar donde Claudia perdió la vida. Velas y flores recordaban a la joven en un escenario marcado por el dolor y la conmoción tras el suceso.

La visita se produjo después de que las autoridades mexicanas entregaran formalmente los restos de Claudia a su padre. En el acto participaron también representantes de la Universidad de Granada, institución vinculada a la estudiante, además de miembros del Gobierno de México y del estado de Morelos.

Ahora, la familia afronta los trámites necesarios para trasladar el cuerpo de Claudia hasta España, y poder despedirse de ella junto a sus seres queridos.

'El Trompas' confesó el crimen

Mientras tanto, la investigación continúa. Las autoridades mexicanas detuvieron a Francisco Javier Meléndez, conocido como 'El Trompas', a quien señalan como presunto responsable del asesinato. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que su homólogo mexicano le había comunicado que el detenido habría reconocido su participación en los hechos.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, ha pedido cautela ante estas informaciones, y ha señalado que será durante el procedimiento judicial cuando deberán determinarse las circunstancias exactas del crimen. También ha indicado que existen indicios de que el detenido podría "haber consumido alcohol o alguna sustancia antes de los hechos", aunque los análisis toxicológicos todavía estaban pendientes.

Para la familia, sin embargo, el momento está marcado sobre todo por la pérdida. El regreso de Valentín al lugar donde murió su hija representa una de las escenas más dolorosas de una tragedia que ahora continúa con la repatriación de Claudia a Canarias.