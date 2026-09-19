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INCENDIO FORESTAL

Un incendio forestal en Huelva moviliza a 130 efectivos y 14 medios aéreos

En la zona se registran rachas de viento de entre 35 y 40 kilómetros por hora, lo que favorece la propagación del fuego y dificulta el trabajo de los equipos desplegados.

Lugar del incendio

Lugar del incendio @Plan_INFOCA

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El Plan Infoca trabaja este sábado en la extinción de un incendio forestal declarado alrededor de las 13.48 horas en el término municipal de Ayamonte, Huelva, en las inmediaciones de la carretera A-499, entre Ayamonte y Villablanca.

El fuego se ha localizado en una zona de monte bajo y jara, con abundante vegetación e invernaderos en los alrededores. Según han informado fuentes del dispositivo de extinción, el incendio se encuentra alejado de zonas habitadas, y los esfuerzos se centran especialmente en impedir que las llamas alcancen la carretera A-499.

Las condiciones meteorológicas están complicando las labores de extinción. En la zona se registran rachas de viento de entre 35 y 40 kilómetros por hora, lo que favorece la propagación del fuego y dificulta el trabajo de los equipos desplegados.

El dispositivo aéreo está compuesto por 14 medios, entre ellos un helicóptero ligero, cuatro helicópteros semipesados, dos helicópteros pesados, cuatro aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros y una aeronave de coordinación.

Por tierra participan tres autobombas, cuatro brigadas, once grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un equipo de mando. En total, el operativo terrestre alcanza aproximadamente 130 efectivos, además de una unidad médica.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva también ha movilizado efectivos del Parque de Ayamonte, con cuatro bomberos y dos vehículos de extinción, entre ellos una bomba rural pesada y una bomba forestal pesada.

Infoca ha precisado que, pese a la proximidad geográfica, el incendio no se encuentra en el término municipal de Villablanca, sino en el de Ayamonte.

El cuarto incendio en una semana

Este es el cuarto incendio forestal registrado esta semana en la comarca onubense del Andévalo. Con anterioridad se produjeron incendios en Alosno, el miércoles, y en Villanueva de los Castillejos y nuevamente Alosno, durante el jueves 17 de septiembre.

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