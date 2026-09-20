Detenido por estafar más de un millón y medio de euros a agricultores de aceituna en Sevilla y Huelva

Las aceitunas se vendieron y cobraron, pero el dinero no llegó a sus productores, el presunto estafador emitía pagarés que fueron devueltos por falta de fondos. El detenido es una persona vinculada al sector empresarial de la aceituna de mesa y se le acusa de un delito de estafa y otros posibles delitos conexos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Un año de investigación

La investigación fue puesta en marcha durante la campaña agrícola de 2025 por el Equipo ROCA de la Guardia Civil en Sanlúcar la Mayor, Sevilla, tras recibir diversas denuncias de agricultores, cooperativas y sociedades agrícolas. El ahora detenido habría obtenido las cosechas de los denunciantes proyectando hacia ellos una apariencia de solvencia y comprometiéndose a abonarlas tras su comercialización.

Promesas de pago

La Guardia Civil ha constatado que el producto cosechado habría sido posteriormente revendido y cobrado a terceras empresas de distribución, sin que el dinero obtenido llegara a los agricultores y productores primarios. A raíz de estas informaciones y averiguaciones obtenidas, la Guardia Civil sospecha que, durante meses, el investigado habría mantenido la confianza de los afectados mediante reiteradas promesas de pago, anuncios de financiación y abonos inminentes, reconocimientos de deuda y la emisión de pagarés que, una vez presentados al cobro, resultaron impagados por falta de fondos.

Se investiga el patrimonio del presunto estafador

Paralelamente la Guardia Civil mantiene abierta una línea de análisis e investigación sobre los movimientos económicos y patrimoniales realizados entre sociedades vinculadas al detenido. Hasta el momento, la Guardia Civil constata la formalización de denuncias de 258 agricultores y productores de las provincias de Sevilla y Huelva, por pérdidas presuntamente que ascienden a 1.765.220 euros, a través de los kilogramos de aceituna entregados, comercializados y cobrados sin haber sido abonados a sus productores. Los agentes han practicado dos entradas y registros en las localidades de Olivares y Albaida del Aljarafe, Sevilla. Se han intervenido dos vehículos de alta gama, trece relojes de lujo, diversas piezas y lingotes de oro y plata, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, ordenadores y abundante documentación mercantil, contable y bancaria.

Paralización del producto

Paralelamente la Guardia Civil ha intervenido paralizando su distribución, 1.220.650 kilogramos de aceituna de mesa de la variedad manzanilla, que han quedado depositados a disposición de la autoridad judicial. La operación continúa abierta y no se descarta la investigación de otras personas o empresas relacionadas con los hechos, así como la localización de nuevos bienes o activos vinculados a la operativa investigada.