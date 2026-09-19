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Muere el trabajador de 35 años atropellado por un camión en un almacén de Illescas

UGT reclama a la Inspección de Trabajo que investigue el accidente y denuncia deficiencias de personal e iluminación en el centro.

UVI. Ambulancia.

UVI. Ambulancia. Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Un trabajador de 35 años de una empresa de logística ha fallecido tras resultar herido grave al ser atropellado por un camión este viernes en la avenida Puerto Seco de Illescas (Toledo), según ha confirmado el sindicato UGT.

El accidente tuvo lugar a las 22:25 horas, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y una UVI, que atendió al trabajador y lo trasladó al Hospital General Universitario de Toledo, donde finalmente falleció.

UGT pide investigar lo ocurrido

UGT ha lamentado y condenado la muerte del trabajador y ha trasladado sus condolencias a familiares y amigos. El sindicato también ha anunciado que se personará en el caso y ha reclamado a la Inspección de Trabajo que esclarezca las circunstancias del accidente y depure las responsabilidades que correspondan.

La sección sindical de UGT en el almacén ha señalado que desde la apertura del centro de trabajo, hace cuatro años, se han producido "un número de accidentes laborales" que considera muy elevado. Según el sindicato, el 90% de estos accidentes se han registrado durante el turno de noche.

Entre los sucesos más graves, UGT ha recordado el ocurrido el año pasado, cuando una trabajadora quedó atrapada entre un muro y un camión.

Denuncian falta de personal e iluminación

La sección sindical sostiene que lleva tiempo denunciando la falta de control durante el turno de noche debido a la escasez de personal, así como las condiciones de iluminación en el área de carga y descarga, que considera deficientes.

Ante esta situación, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT y la sección sindical reclaman que se adopten "de manera inmediata" las medidas necesarias para evitar que se repitan este tipo de accidentes, al margen de las posibles acciones legales que puedan emprender tanto la Inspección de Trabajo como el propio sindicato.

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