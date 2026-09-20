Muere un hombre y tres personas resultan heridas tras un tiroteo entre dos clanes familiares en Alzira, Valencia

Un tiroteo entre dos clanes familiares ha dejado un fallecido y tres personas heridas de bala en Alzira, Valencia.

Un muerto y cuatro detenidos, de los cuales tres resultaron heridos

Los hechos han tenido lugar esta madrugada, según fuentes de la Policía Nacional, y hasta cuatro personas de la misma familia han resultado detenidas, de las cuales tres sufrieron heridas de bala: una fue intervenida y las otras ya han sido dadas de alta.

El fallecido tenía 56 años

El tiroteo comenzó sobre las cuatro de la madrugada en el barrio de L'Alquerieta, en Alzira (Valencia). De momento no se conocen las causas por las que ambos clanes terminaron enfrentados a disparos, pero como consecuencia de estos falleció una persona de 56 años que pertenecía a la otra familia, los que no resultaron heridos ni detenidos.

Los agentes de la Policía Científica y de Homicidio se hicieron cargo del suceso y la investigación.