España contiene la respiración antes de la final del Mundial: pantallas gigantes y una marea roja toman las calles

Llegó el gran día. Después de un mes de competición, de madrugones, celebraciones y una selección que ha vuelto a ilusionar a toda una generación, España afronta este domingo la final de la Copa del Mundo 2026 frente a Argentina. Noventa minutos separan al equipo de Luis de la Fuente de levantar su segundo Mundial y volver a situarse en la cima del fútbol internacional 14 después del histórico título conquistado en Sudáfrica.

La expectación se respira desde primera hora de la mañana. Las camisetas rojas han vuelto a llenar las calles, los bares ultiman reservas y televisores, y miles de personas ya han organizado reuniones familiares o con amigos para seguir un partido que promete paralizar el país.

Madrid será uno de los principales focos de celebración. El Ayuntamiento ha diseñado un amplio dispositivo especial con cortes de tráfico, refuerzo del transporte público y un incremento de la presencia policial para garantizar la seguridad durante toda la jornada. El epicentro volverá a ser la plaza de Colón, donde se espera que decenas de miles de aficionados sigan el encuentro a través de pantallas gigantes instaladas para la ocasión.

La previsión es que la afluencia aumente conforme se acerque la hora del partido y que, en caso de victoria española, la capital viva una larga noche de celebraciones. El refuerzo del Metro y de varias líneas de autobús pretende facilitar tanto la llegada de los aficionados como el regreso una vez concluido el encuentro.

Mientras tanto, a más de 5.700 kilómetros de distancia, el MetLife Stadium de Nueva Jersey ya está preparado para albergar la gran final. Más de 82.500 espectadores llenarán sus gradas para asistir al duelo entre dos de las grandes potencias del fútbol mundial.

Muchos de ellos son españoles y argentinos que han viajado expresamente desde Europa y Latinoamérica, aunque también miles de residentes en Estados Unidos aprovecharán la oportunidad de presenciar uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

Ambiente mundialista en Nueva York

La ciudad de Nueva York vive desde hace días un ambiente completamente mundialista. La comunidad española ha convertido en puntos de encuentro dos lugares emblemáticos: La Nacional, la histórica institución fundada en 1925 en Manhattan, y el Mercado Little Spain, impulsado por el chef José Andrés en Hudson Yards. Ambos locales agotaron hace días sus reservas y esperan registrar un lleno absoluto durante toda la jornada.

Ante la avalancha de aficionados, incluso han coordinado espacios con restaurantes cercanos para que quienes no logren acceder puedan seguir igualmente el encuentro. También la Real Federación Española de Fútbol ha organizado una concentración de aficionados junto al Madison Square Garden antes de desplazarse en comitiva hasta Little Spain.

El ambiente tampoco se queda atrás entre los seguidores argentinos. Times Square, Central Park y el East Village han acogido durante las últimas horas multitudinarios banderazos de aficionados albicelestes, mientras que numerosos bares de la ciudad esperan llenarse para seguir el partido. Para quienes no disponen de entrada para el estadio, la FIFA ha organizado en la Great Lawn de Central Park una de las mayores "watch parties" del torneo, con capacidad para miles de espectadores.

La final enfrentará, además, a dos de las selecciones que mejor fútbol han desplegado durante el torneo. España llega tras consolidarse como uno de los equipos más sólidos tanto en defensa como en ataque, mientras que Argentina vuelve a demostrar la competitividad que le ha acompañado durante los últimos años y aspira a despedir a Messi con un nuevo título mundial.

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