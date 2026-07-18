VÍDEO: Luis de la Fuente responde a los abucheos antes de la final: "A mí me han enseñado desde pequeñito a ser respetuoso"

Luis de la Fuente protagonizó un momento de tensión durante la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Mundo, después de que un grupo de aficionados argentinos interrumpiera su intervención con abucheos.

Ante la situación, el seleccionador español decidió tomar la palabra antes de responder a las preguntas de los medios para reclamar respeto, y poder continuar con normalidad la comparecencia.

Lejos de entrar en la confrontación, el técnico respondió con un mensaje de calma y educación, dirigido a quienes le increparon tanto a él como al centrocampista Rodri. "A mí me han enseñado desde pequeñito a ser respetuoso con todo el mundo, deberíamos aprender también esa lección. Ser respetuosos siempre", afirmó De la Fuente.

El episodio no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales, donde numerosos aficionados comentan el ambiente vivido en la previa del encuentro, y el comportamiento de una parte de la grada durante la comparecencia del seleccionador español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.