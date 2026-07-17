De Rocafonda a la final del Mundial: el camino de Lamine Yamal hasta desafiar a Messi en la final

Quienes recuerdan a Lamine Yamal en su barrio de Rocafonda, en Mataró, lo hacen siempre con un balón en los pies. Desde pequeño jugaba al fútbol con los chicos del barrio y ya apuntaba maneras. Sus padres, una familia humilde, no tenían recursos para inscribirle en ningún club. Su madre cuidaba de él mientras su padre recorría los barrios recogiendo y vendiendo chatarra para llevar dinero a casa.

La primera oportunidad de jugar en un equipo se la dio el club La Torreta. Allí le hicieron su primera ficha deportiva de forma gratuita y le dieron la oportunidad de jugar cuando apenas era un niño. "Verle triunfar en televisión es todo un orgullo". Así se sienten los vecinos que le vieron crecer y que ahora contemplan cómo se ha convertido en una estrella mundial.

"Le dábamos un bocadillo"

En el club La Torreta, Antonio, uno de los técnicos, cuenta a Antena 3 Deportes algunas anécdotas vividas con Lamine: "Le decía: 'Lamine, ¿quieres un bocadillo?' y él me decía que sí y le dábamos un bocadillo". Desde La Torreta dio el salto a La Masía, donde se formó como futbolista. Superó las pruebas de acceso con nota y pasó a formar parte del Fútbol Club Barcelona.

En Barcelona creció y se desarrolló como futbolista, dejando atrás su barrio de Mataró hasta convertirse, poco a poco, en profesional. Ahora Lamine Yamal es una estrella mundial y quiere compensar a su familia por todo el esfuerzo que hicieron para ayudarle a cumplir su sueño. Su hermano pequeño, Keyne, se ha convertido también en una de las sensaciones del Mundial por su espontaneidad y su inocencia. Lamine quiere darle la vida cómoda que él no pudo tener.

"Me gusta ver a mi hermano ser feliz, a mi madre. Es todo para mí, quiero a mi hermano como si fuera mi hijo". Así hablaba durante este Mundial de su familia, a la que cuida y procura dar todo aquello que él no pudo tener por falta de recursos.

¿Una foto premonitoria?

Sin saberlo, la vida marcó el destino de Lamine desde muy pequeño. Con tan solo cinco meses ya compartía protagonismo con otra estrella del fútbol mundial: Leo Messi. Una fotografía para un calendario benéfico, en la que participaban varios jugadores del Barça, unió al argentino con el pequeño Lamine. Sus padres acudieron al acto y el bebé fue elegido para protagonizar una imagen que, años después, daría la vuelta al mundo.

"Leo se quedó sorprendido porque nadie le dijo que las fotos serían con un bebé; no sabía cómo coger al niño", recuerda Josep Monfort, el fotógrafo encargado de aquella sesión, en declaraciones a Antena 3 Deportes. Entonces nunca imaginó que estaba retratando a dos futuras estrellas mundiales del fútbol ni la enorme repercusión que tendrían aquellas imágenes con el paso del tiempo.

Lamine sonríe al ver estas instantáneas y bromea: "Yo he crecido un poquito y Leo también". Un encuentro fortuito que tendrá su desenlace este próximo domingo en la final de la Copa del Mundo, donde la España de Lamine Yamal se enfrentará a la Argentina de Leo Messi.

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