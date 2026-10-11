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Noticias de hoy, domingo 11 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 11 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 11 de octubre de 2026

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La precampaña de las elecciones generale del próximo mes de noviembre y el desalojo del último asentamiento de migrantes en Ceuta marcan la jornada de hoy.

Pedro Sánchez llama a movilizarse el 29-N

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado este domingo a la movilización electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en un acto celebrado en Ponferrada (León), junto al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

Sánchez ha reivindicado los avances sociales de su Ejecutivo y ha situado el acceso a la vivienda como la gran causa pendiente del país, al tiempo que ha advertido de que los próximos comicios decidirán entre continuar con las políticas progresistas o abrir la puerta a "la reacción".

Gabriel Rufián repetirá como cabeza de lista de ERC al Congreso

Gabriel Rufián volverá a encabezar la candidatura de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación ha anunciado este domingo que el actual portavoz parlamentario repetirá como número uno, una decisión que deberá formalizar la Ejecutiva Nacional del partido.

En un comunicado, ERC ha explicado que "la decisión se formalizará hoy en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido". La formación también ha señalado que "a lo largo de los próximos días se concretarán los detalles de la candidatura mediante la celebración de los diferentes congresos regionales".

La aprobación definitiva de las listas al Congreso y al Senado está prevista para el 20 de octubre, una vez concluyan los correspondientes procesos internos.

Finaliza el desalojo de la playa de El Guano, el último gran asentamiento en Ceuta

El operativo de desalojo de El Guano ha comenzado este domingo, alrededor de las 8:00 horas, en una intervención que busca desalojar el asentamiento en el que se habían instalado cerca de 400 migrantes en Ceuta. El operativo policial cuenta con 300 efectivos.

La actuación se produce en un momento especialmente significativo para la ciudad, a escasas horas de la visita de los Reyes, prevista para el martes 13 de octubre. La presencia de los monarcas estará marcada por la situación migratoria que ha vivido Ceuta en los últimos meses, y por las consecuencias sociales y económicas derivadas de la crisis.

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