Un joven de 20 años ha resultado herido tras caerse de una plataforma de siete metros de altura, en un centro de tratamiento de residuos en Valladolid.

Los hechos tuvieron lugar este sábado cerca de las 8:15 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de lo sucedido. Minutos después se trasladaba hasta allí una patrulla de la Policía Local, otra de Policía Nacional y una UVI móvil de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Al llegar, se encontraron con el joven en estado inconsciente y con heridas en la cabeza, y fue trasladado hasta el Hospital Río Hortega. Por el momento se siguen investigando las causas del accidente, y no han transcendido datos del estado de salud actual del herido.

Otro trágico suceso este fin de semana

Este mismo fin de semana tenía lugar otra trágica noticia, pero esta vez en Lugo, donde una mujer perdía la vida tras sufrir una descarga eléctrica mientras estaba junto a un tractor.

Según informaba el servicio de emergencias 112 Galicia, el suceso tuvo lugar en el municipio de Vilalba, y la víctima se quedó atrapada en la toma de fuerza del vehículo después de recibir la descarga y se dio un golpe en la cabeza.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos, efectivos de la Guardia Civil y sanitarios, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la víctima, que fallecía cerca de las 10:30 horas de este sábado.