El hundimiento del buque Med Emre, que transportaba unas 7.000 toneladas de gasóleo a unas 19 millas de Ibiza, provocó la muerte de un tripulante y la activación de varios protocolos de emergencia ante el riesgo de contaminación marítima. El tripulante fallecido era el jefe de máquinas del buque, un marinero de nacionalidad turca que tenía 46 años.

Tras la polémica sobre su traslado a Cartagena, y tras pedir el Gobierno murciano "un informe de evaluación ambiental que certifique que no hay riesgo en esa maniobra" al ser "necesario para cualquier acción administrativa acreditar que no hay afección para el medio ambiente", el Gobierno ha asegurado que no se ha detectado contaminación a lo largo de la ruta de remolque del buque.

Este viernes por la tarde, comenzó el remolque del buque por la salvamar Clara Campoamor con destino la dársena de Escombreras del puerto de Cartagena.

Fuentes del Ministerio de Transportes han asegurado que es el único puerto seguro que reúne las condiciones de profundidad, espacio para la operación y seguridad necesarias, tras descartar los técnicos marítimos la viabilidad de otros puertos o de realizar los trabajos de recuperación en alta mar.

Transportes ha detallado que el remolque se está llevando a cabo a muy baja velocidad de entre 1 y 2 nudos, con todas las precauciones. "La inspección de todos los parámetros del casco y flotabilidad son positivos y permanecen estables", han asegurado desde el Ministerio.

No se ha detectado contaminación

De acuerdo a la información facilitada por el Gobierno, a lo largo de la ruta de remolque hasta el momento, no se ha detectado contaminación. Sí se está monitorizando una mancha de combustible ya envejecido en la zona de zozobra, de 5 x 0,5 millas, de baja intensidad.

Recurso del Gobierno murciano

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado, tras la reunión de urgencia mantenida para evaluar "la situación arriesgada, preocupante y peligrosa" del traslado del buque Med Emre, que el Ejecutivo autonómico va a presentar un recurso al TSJ de Madrid para que se suspenda ese traslado.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, al presidente de COEC, el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, el presidente de la Autoridad Portuaria y miembros del gobierno regional, ha señalado también junto a la alcaldesa de Cartagena que "ahora mismo, un peligro potencial ya se dirige hacia las costas de Cartagena y la Región de Murcia".