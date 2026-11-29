El 29 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Conservación del Jaguar, una fecha elegida gracias a la iniciativa de 14 países de Latinoamérica con importantes poblaciones de esta especie. El objetivo es concienciar sobre el peligro que sufren los jaguares, actualmente catalogados en la categoría de “Casi Amenazado” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El jaguar es un felino autóctono de América, el más grande del continente y el tercero del mundo solo por detrás del tigre y del león. En su versión de pelaje negro tenemos a las «panteras», denominación que se usa para referirse a los miembros de esta especie y de los leopardos con una pigmentación negra; ambas especies pertenecen al género de mamíferos de la familia Felidae: Panthera.

Un 29 de noviembre, pero de 2001, fallece por un cáncer de pulmón el guitarrista y exmiembro de los Beatles, George Harrison. Tan solo unas semanas antes, el 12 de noviembre, la mujer de Harrison, Olivia, contactó con Paul McCartney y Ringo Starr para que se reunieran con su marido después de que se confirmara que su cáncer era terminal. En ese último encuentro, los Beatles sobrevivientes recordaron con cariño sus inicios en Liverpool y el ascenso de su carrera. Debido a que la hija de Starr también se encontraba enferma, el batería tuvo que marcharse el primero; al verlo apenado, George le preguntaría: “¿Quieres que vaya contigo?”, provocando una suave carcajada en Ringo. Por su parte, McCartney comentó que le agarró de la mano a Harrison durante horas, un gesto que ninguno de los dos compartió durante su juventud.

George Harrison, quien siempre estuvo eclipsado por el dúo Lennon-McCartney, compuso varios de los temas más emblemáticos de la banda, tales como “Here Comes the Sun”, “Something” o “While My Guitar Gently Weeps”.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 29 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 29 de noviembre?

1835.- El general Francisco Espoz y Mina declara el estado de sitio en Barcelona, en una de las primeras aplicaciones de la ley marcial en España.

1877.- Thomas Edison realiza la primera demostración pública del fonógrafo, invento que patenta en febrero de 1878.

1899.- El suizo Joan Gamper, afincado en Cataluña, funda el Fútbol Club Barcelona.

1945.- Se proclama la República Federativa Popular de Yugoslavia.

1972.- Atari lanza 'Pong', uno de los primeros videojuegos de éxito comercial.

2009.- El exguerrillero José Mujica gana las elecciones presidenciales de Uruguay.

2014.- El expresidente egipcio Hosni Mubarak es absuelto en la causa por la muerte de manifestantes durante la revolución que lo derrocó en 2011.

2017.- Concluye en Buenos Aires un juicio por crímenes de la dictadura argentina con 48 condenas, 29 de ellas a cadena perpetua.

2017.- El general bosniocroata Slobodan Praljak se suicida en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en La Haya.

2021.- Jack Dorsey, cofundador de Twitter, abandona la dirección ejecutiva de la compañía.

2023.- Se inaugura la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Oviedo.

¿Quién nació el 29 de noviembre?

1803.- Christian Doppler, matemático y físico austriaco.

1849.- John Ambrose Fleming, físico e ingeniero británico.

1932.- Jacques Chirac, expresidente de Francia.

1939.- Concha Velasco, actriz española.

1946.- Silvio Rodríguez, cantautor cubano.

1949.- Edmundo Arrocet, 'Bigote Arrocet', humorista chileno de origen argentino.

1954.- Joel Coen, director de cine estadounidense.

¿Quién murió el 29 de noviembre?

1594.- Alonso de Ercilla, soldado y poeta español.

1898.- Ángel Ganivet, escritor español.

1924.- Giacomo Puccini, compositor italiano.

1981.- Natalie Wood, actriz estadounidense.

1999.- Carmen Díez de Rivera, política española.

2006.- Leonard Freed, fotógrafo norteamericano de Magnum.

2023.- Henry Kissinger, político y diplomático estadounidense.

¿Qué se celebra el 29 de noviembre?

Hoy, 29 de noviembre, se celebra el Día Mundial sin compras.

Horóscopo del 29 de noviembre

Los nacidos el 29 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 29 de noviembre

Hoy, 29 de noviembre, se celebra san Saturnino de Tolosa.