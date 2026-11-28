Esto no es casualidad, es ciencia. Solo en el último medio siglo, la esperanza de vida de las mujeres vallisoletanas ha aumentado casi once años. Pero no es la única provincia castellana, las mujeres de Salamanca ocupan el segundo lugar con 87,88 años de media. Y Madrid les sigue muy de cerca, ocupa el tercer puesto con 87,76 años de media. Pero, ¿cómo lo hacen? Hay algunas rutinas diarias que pueden hacer que vivamos más años y con mejor calidad de vida.

Para Manuel de la Peña, director de la Cátedra del Corazón y Longevidad, la respuesta está en buena medida en nuestros hábitos cotidianos. Algunos son más que conocidos; dieta mediterránea, buen descanso, actividad física como caminar o levantar pesas. Sin embargo, hay algunas cosas que nos pueden ayudar a alargar la vida que son muy soprendentes. El especialista insiste en la importancia de escuchar, mínimo 30 minutos de música al día y si se puede combinar con baile, mejor. Entre sus recomendaciones también figura mantener relaciones sociales, no vivir anclado en el pasado y procurar ser feliz. En esto coincide María, una mujer de Valladolid que ya tiene 93 años y que coincide con el doctor en que ser feliz influye positivamente en la calidad de vida.

Por tanto, es importante gestionar bien los traumas emocionales, según el doctor De La Peña es un factor clave para conseguir llegar a los 120 años. Y si alguien sabe cómo disfrutar de la vida es María. Tiene muy claro que mantenerse activa es importante, pero también reservar tiempo para aquello que le hace feliz. Una de sus grandes aficiones es pintar, una actividad con la que sigue disfrutando y manteniendo despierta su creatividad. Aunque confiesa haber atravesado momentos muy complicados en su vida, habla de ello con felicidad y confiesa tener amigas en la residencia donde vive, que le ayudan a mantener una vida activa.

Eso sí, María también tiene sus propios trucos. Y en este coincide con personas de todas las edades: el domingo es su día para no hacer absolutamente nada. Porque descansar, desconectar y disfrutar del tiempo libre también forma parte de una vida saludable.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.