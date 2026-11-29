Trágica noticia en Silla, Valencia. Un hombre de 54 años ha sufrido la amputación de la pierna derecha tras ser atropellado por un camión en el polígono Espioca de Silla, tal y como detalla 'Actualidad Valencia'.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:20 horas de este viernes, en el número 50 de la avenida de Espioca.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso y movilizó una unidad del SAMU para atender al herido, que presentaba un politraumatismo con amputación del miembro inferior derecho.

Una vez recibió la asistencia sanitaria en el lugar, el hombre fue trasladado al Hospital La Fe de València.