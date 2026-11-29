Una de las primeras incidencias de esta jornada de elecciones generales ha ocurrido en Cabra (Córdoba). Una mujer ha tenido que ser trasladada en ambulancia al hospital después de que una cabina electoral le cayera sobre la cabeza cuando fue a votar a su colegio electoral, explica 'El Diario de Córdoba'.

El suceso ha ocurrido en una de las mesas del colegio electoral que se ubica en la Estación de Autobuses de Cabra, donde la mujer ha sufrido el accidente en una de las cabinas habilitadas para ejercer el derecho al voto.

Elecciones generales

38.616.949 españoles, de los que 35.953.542 residen en España y 2.663.407 en el extranjero, están llamados este domingo 29 de noviembre a las urnas para renovar los 209 miembros del Senado y los 350 del Congreso que después deberán elegir al presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.

Estas elecciones generales serán los decimoséptimos comicios en los más de 50 años del actual periodo democrático en España y las primeras para 1.615.034 jóvenes que han cumplido los 18 años desde los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023.

Los colegios electorales abren sus puertas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto entre las 9:00 y las 20:00 horas.