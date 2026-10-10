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ELECCIONES GENERALES

Pedro Sánchez arranca en Dos Hermanas los actos de precampaña de las elecciones generales, streaming en directo

El líder del PSOE vuelve este sábado a la localidad sevillana donde lanzó su candidatura a las primarias de 2017 y mañana participará en un acto en León.

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, inicia este sábado la precampaña electoral con un mitin en Dos Hermanas (Sevilla). Mañana domingo continuará en Ponferrada (León), en una campaña que fuentes socialistas definen como "muy personal".

Sánchez regresa a Dos Hermanas, localidad en la que anunció en 2017 que disputaría a Susana Díaz las primarias para liderar el PSOE. El acto se celebrará a las 11:30 en el Auditorio Municipal Los del Río y contará con la participación de la exvicepresidenta María Jesús Montero.

Los socialistas andaluces esperan que Sánchez visite todas las provincias durante la precampaña para movilizar a los cargos del partido y a sus votantes. El domingo, el líder socialista viajará a Ponferrada, donde intervendrá a las 11:00 en la Sala Turbinas de la Térmica Cultural. Le acompañarán, entre otros, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y el líder provincial del partido, Javier Alfonso Cendón.

El PSOE activa su comité electoral

La Comisión Ejecutiva Federal aprobó el lunes la composición del Comité Electoral y el calendario de la precampaña y la campaña. El proceso concluirá el 17 de octubre con la ratificación de las listas en un Comité Federal.

La secretaria de Organización, Rebeca Torró, coordinará el comité; María Jesús Montero se ocupará de la estrategia y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dirigirá la elaboración del programa electoral.

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