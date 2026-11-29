Un hombre de 75 años murió este sábado en una finca de Cajiz, pedanía de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, durante un incendio originado a raíz de una quema de rastrojos.

El teléfono 112 recibió un aviso sobre las 12:45 horas que alertaba de que un hombre se había desvanecido en un terreno ubicado junto a la carretera comarcal MA-3118, por lo que se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Nacional, Bomberos y servicios sanitarios.

Una quema de rastrojos que "se le descontroló"

Según las fuentes policiales, las primeras pesquisas apuntan a que el hombre, de 75 años, estaba realizando una quema de rastrojos pero "se le descontroló", y al intentar contener el incendio se produjo la muerte.

Hasta el lugar de los hechos se personó la comitiva judicial y la Policía Científica, que no han precisado la causa del fallecimiento. La noticia ha sido adelantada este domingo por el 'Diario SUR', que apunta como principal hipótesis a que el hombre habría sufrido una intoxicación por inhalación de humo cuando trataba de sofocar las llamas en una finca de su propiedad.