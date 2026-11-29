Un repartidor de 47 años ha resultado herido muy grave esta madrugada tras ser atropellado por un vehículo cuando circulaba en bicicleta bajo el Puente de Vallecas, en Madrid.

El coche circulaba a gran velocidad por la avenida de la Albufera, según ha informado Emergencias Madrid.

El accidente se ha producido sobre las 5.15 horas. Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del Samur-Protección Civil, que han atendido al ciclista por un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura en la pierna izquierda.

Los facultativos han intubado al herido y, después de estabilizarlo, lo han trasladado en estado muy grave al Hospital Gregorio Marañón.

Efectivos de la Policía Municipal han escoltado a la ambulancia durante el recorrido hasta el centro hospitalario.

Por su parte, el conductor del vehículo no ha precisado asistencia sanitaria.

La Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación y de la elaboración del atestado para esclarecer las circunstancias del atropello.

El accidente también ha provocado importantes daños en el mobiliario urbano de la zona. Entre los elementos afectados figuran varias vallas, postes y una marquesina de autobús.