No existe un informe oficial. Tampoco un estudio científico. Pero los expertos coinciden en que los profesionales con turnos irregulares, alta carga de estrés o viajes frecuentes tienen más dificultades para lograr estabilidad en su vida sentimental. Diego Velicia, psicólogo, reconoce que "estar mucho fuera de casa es un factor determinante". "Todo depende de la salud de la relación que tengas con tu pareja y también de la intimidad que se va generando con otras personas con las que pasas mucho tiempo", señala Velicia.

Y, eso le ocurre a muchas profesiones. El psicólogo señala al ámbito sanitario, al mundo de la hostelería o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Son profesionales que pasan muchas horas fuera de casa y donde la complicidad con otros compañeros es mayor", aclara.

Los expertos señalan que ese grado de intimidad con otros compañeros puede derivar, "en ocasiones, en infidelidades". En la calle, los ciudadanos tienen claro en señalar a algunas profesiones como las más infieles. Los policías, abogados, médicos o artistas son los trabajos más señalados.

Ahí hay que tener en cuenta, según Velicia, las diferentes tipos de infidelidades."En primer lugar está el que es infiel sistemáticamente. En segundo lugar, es el ocasional. Pero la infidelidad más frecuente es la que viene derivada de una distancia previa en la pareja"