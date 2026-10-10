Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Mohamed VI propone un nuevo marco de cooperación

Casi tres meses después de la crisis migratoria de Ceuta, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha defendido la soberanía de su país para decidir sus relaciones internacionales, y ha advertido de que la cooperación con España no puede estar sujeta a "ninguna presión o amenaza, ni a ningún chantaje".

Durante la apertura de la nueva legislatura parlamentaria, el monarca criticó las declaraciones de determinados sectores políticos y mediáticos españoles, aunque no mencionó expresamente a Ceuta.

Mientras tanto, la ciudad autónoma continúa afrontando las consecuencias de aquella crisis ante la próxima visita de los Reyes, prevista para los días 13 y 14 de octubre. Según el Gobierno, desde agosto han regresado a Marruecos o han sido expulsadas 11.026 personas, aunque todavía quedan migrantes en situación irregular, especialmente en el asentamiento del Guano.

Las protestas vecinales continúan, y reclaman soluciones para recuperar la normalidad en la ciudad.

Así será la agenda de la visita de los Reyes a Ceuta

La visita de los Reyes a Ceuta arrancará el próximo martes 13 de octubre a las 12:30 horas en el Ayuntamiento de la ciudad autónoma, donde serán recibidos por las autoridades, incluido el presidente Juan Jesús Vivas. Ahí, los monarcas recibirán las llaves de la ciudad.

Más tarde, visitarán el Colegio Vicente Aleixandre, con el objetivo de conocer cómo ha sido la vuelta a clase en esta complicada situación.

Tras ello, se desplazarán hasta el cementerio de Sidi Embarek, donde tendrá lugar un acto ecuménico en homenaje a las 140 personas que fallecieron intentando llegar a nado a Ceuta, el pasado 30 de julio.

Para finalizar la jornada, los Reyes irán hasta el Parador de Ceuta, donde Felipe y Letizia podrán dirigirse a los ceutíes y les harán llegar todo su apoyo.