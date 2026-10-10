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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Mohamed VI propone un nuevo marco de cooperación

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.

Imagen de archivo de la playa del Trampolín

Imagen de archivo de la playa del Trampolín EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Casi tres meses después de la crisis migratoria de Ceuta, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha defendido la soberanía de su país para decidir sus relaciones internacionales, y ha advertido de que la cooperación con España no puede estar sujeta a "ninguna presión o amenaza, ni a ningún chantaje".

Durante la apertura de la nueva legislatura parlamentaria, el monarca criticó las declaraciones de determinados sectores políticos y mediáticos españoles, aunque no mencionó expresamente a Ceuta.

Mientras tanto, la ciudad autónoma continúa afrontando las consecuencias de aquella crisis ante la próxima visita de los Reyes, prevista para los días 13 y 14 de octubre. Según el Gobierno, desde agosto han regresado a Marruecos o han sido expulsadas 11.026 personas, aunque todavía quedan migrantes en situación irregular, especialmente en el asentamiento del Guano.

Las protestas vecinales continúan, y reclaman soluciones para recuperar la normalidad en la ciudad.

Así será la agenda de la visita de los Reyes a Ceuta

La visita de los Reyes a Ceuta arrancará el próximo martes 13 de octubre a las 12:30 horas en el Ayuntamiento de la ciudad autónoma, donde serán recibidos por las autoridades, incluido el presidente Juan Jesús Vivas. Ahí, los monarcas recibirán las llaves de la ciudad.

Más tarde, visitarán el Colegio Vicente Aleixandre, con el objetivo de conocer cómo ha sido la vuelta a clase en esta complicada situación.

Tras ello, se desplazarán hasta el cementerio de Sidi Embarek, donde tendrá lugar un acto ecuménico en homenaje a las 140 personas que fallecieron intentando llegar a nado a Ceuta, el pasado 30 de julio.

Para finalizar la jornada, los Reyes irán hasta el Parador de Ceuta, donde Felipe y Letizia podrán dirigirse a los ceutíes y les harán llegar todo su apoyo.

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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Más de 11.000 retornos desde agosto

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 11.026 las personas que han regresado a Marruecos o han sido expulsadas desde agosto. De ellas, 10.513 han vuelto mediante retornos voluntarios y 513 han sido expulsadas. Durante la última semana se registraron 2.783 salidas.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Mohamed VI lanza una advertencia a España

El rey Mohamed VI ha lanzado una advertencia a España tras la crisis migratoria registrada el pasado verano en Ceuta. El monarca marroquí ha rechazado las críticas procedentes de determinados sectores políticos y mediáticos españoles y ha dejado claro que la colaboración entre ambos países no puede estar condicionada por presiones externas.

En este sentido, ha asegurado que la relación bilateral es "una elección soberana y un compromiso voluntario" que no puede "ser objeto de ninguna presión o amenaza, ni de ningún chantaje".

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sánchez no acompañará a los reyes durante la visita

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acompañará a Felipe VI y a la reina Letizia durante su visita oficial a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre.

Según la información facilitada, el viaje ha sido consensuado con el Gobierno, pero los monarcas desarrollarán la agenda sin la presencia del jefe del Ejecutivo.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo

Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de la crisis migratoria en Ceuta, que cumple ya casi tres meses.

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