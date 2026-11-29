La isla de El Hierro ha recibido en las últimas horas a un total de 218 personas migrantes que viajaban a bordo de dos cayucos interceptados en aguas próximas a La Restinga. Durante la llegada de la primera embarcación se ha confirmado el fallecimiento de uno de sus ocupantes.

El primero de los cayucos ha sido detectado por la Guardia Civil a unas 13 millas de la isla. Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo de Tenerife ha movilizado a la embarcación de rescate Salvamar Acrux para acudir al rescate.

A bordo viajaban 87 personas: 68 hombres, nueve mujeres y diez menores. El grupo ha llegado al puerto de La Restinga a las 08.00 horas de este domingo, donde también ha desembarcado el cuerpo del migrante fallecido.

La segunda intervención tuvo lugar durante la noche de este sábado, cuando la Salvamar Diphda acompañó hasta la isla a otro cayuco localizado por la Guardia Civil a unas 12 millas de La Restinga. Sus 131 ocupantes desembarcaron a las 22.15 horas.

En esta segunda embarcación viajaban 25 mujeres y 25 menores, además de otros migrantes. Todas las personas que llegaron en ambas embarcaciones son de origen subsahariano.

Con estas dos llegadas, los servicios de emergencia han atendido a 218 personas en una nueva jornada de actividad migratoria en aguas cercanas a Canarias.

Mueren 14 migrantes a 72 kilómetros de El Hierro

Este viernes, otras 14 personas perdían la vida durante la travesía a bordo de un cayuco rescatado a 72 kilómetros de El Hierro. La embarcación, que había partido de Gambia hace 10 días, llegaba al puerto de La Restinga después de varias horas remolcada por una patrullera de la Guardia Civil, con 90 supervivientes a bordo.

Los rescatados proceden de Senegal, Gambia y Mali. Seis de ellos, cinco hombre y una mujer, tuvieron que ser evacuados en helicóptero al Hospital de El Hierro en estado grave, mientras que las otras 84 personas han llegado a tierra en una embarcación de Salvamento Marítimo. Entre estas últimas había tres mujeres y tres menores.

Ocho de los supervivientes que desembarcaron en La Restinga necesitaron asistencia médica por cuadros de deshidratación, uno de ellos severa y los otros siete moderada, además de hipotermia, según los datos facilitados por los servicios de emergencia.