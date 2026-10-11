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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: 300 personas han sido desalojadas del asentamiento del Guano

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.

Desalojo del Guano

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Comienza el desalojo del asentamiento del Guano | EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El operativo de desalojo de El Guano ha comenzado este domingo, alrededor de las 8:00 horas, en una intervención que busca desalojar el asentamiento en el que se habían instalado cerca de 400 migrantes en Ceuta. El operativo policial cuenta con 300 efectivos.

La actuación se produce en un momento especialmente significativo para la ciudad, a escasas horas de la visita de los Reyes, prevista para el martes 13 de octubre. La presencia de los monarcas estará marcada por la situación migratoria que ha vivido Ceuta en los últimos meses, y por las consecuencias sociales y económicas derivadas de la crisis.

La visita oficial comenzará a las 12:30 horas en el Ayuntamiento, donde Felipe VI y la reina Letizia serán recibidos por las autoridades locales y recibirán las llaves de la ciudad. Posteriormente, se desplazarán al Colegio Vicente Aleixandre para conocer cómo se ha desarrollado la vuelta a las aulas en este contexto.

La agenda concluirá con un acto ecuménico en el cementerio de Sidi Embarek, en homenaje a las 140 personas que fallecieron el pasado 30 de julio, cuando intentaban alcanzar a nado las costas de Ceuta.

La crisis de Ceuta deja pérdidas de hasta 74 millones

En el ámbito económico, la Cámara de Comercio ha cifrado entre 65,55 y 74,34 millones de euros las pérdidas acumuladas por la crisis entre finales de julio y el 30 de septiembre. Esta cantidad representa entre el 3,53 % y el 4 % del producto interior bruto anual de la ciudad autónoma.

El inicio del desalojo de El Guano vuelve a situar la situación migratoria en el centro de la actualidad ceutí, coincidiendo con una semana marcada por la visita de los Reyes y por las consecuencias que la crisis ha dejado en la ciudad.

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Más tarde, visitarán el Colegio Vicente Aleixandre, con el objetivo de conocer cómo ha sido la vuelta a clase en esta complicada situación.

Tras ello, se desplazarán hasta el cementerio de Sidi Embarek, donde tendrá lugar un acto ecuménico en homenaje a las 140 personas que fallecieron intentando llegar a nado a Ceuta, el pasado 30 de julio.

Para finalizar la jornada, los Reyes irán hasta el Parador de Ceuta, donde Felipe y Letizia podrán dirigirse a los ceutíes y les harán llegar todo su apoyo.

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Desalojo del Guano

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El operativo de desalojo de El Guano ha comenzado este domingo, alrededor de las 8:00 horas, en una intervención que busca desalojar el asentamiento en el que se habían instalado cerca de 400 migrantes en Ceuta. El operativo policial cuenta con 300 efectivos.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo

Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de la crisis migratoria en Ceuta.

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