CRISIS EN CEUTA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: 300 personas han sido desalojadas del asentamiento del Guano
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
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El operativo de desalojo de El Guano ha comenzado este domingo, alrededor de las 8:00 horas, en una intervención que busca desalojar el asentamiento en el que se habían instalado cerca de 400 migrantes en Ceuta. El operativo policial cuenta con 300 efectivos.
La actuación se produce en un momento especialmente significativo para la ciudad, a escasas horas de la visita de los Reyes, prevista para el martes 13 de octubre. La presencia de los monarcas estará marcada por la situación migratoria que ha vivido Ceuta en los últimos meses, y por las consecuencias sociales y económicas derivadas de la crisis.
La visita oficial comenzará a las 12:30 horas en el Ayuntamiento, donde Felipe VI y la reina Letizia serán recibidos por las autoridades locales y recibirán las llaves de la ciudad. Posteriormente, se desplazarán al Colegio Vicente Aleixandre para conocer cómo se ha desarrollado la vuelta a las aulas en este contexto.
La agenda concluirá con un acto ecuménico en el cementerio de Sidi Embarek, en homenaje a las 140 personas que fallecieron el pasado 30 de julio, cuando intentaban alcanzar a nado las costas de Ceuta.
La crisis de Ceuta deja pérdidas de hasta 74 millones
En el ámbito económico, la Cámara de Comercio ha cifrado entre 65,55 y 74,34 millones de euros las pérdidas acumuladas por la crisis entre finales de julio y el 30 de septiembre. Esta cantidad representa entre el 3,53 % y el 4 % del producto interior bruto anual de la ciudad autónoma.
El inicio del desalojo de El Guano vuelve a situar la situación migratoria en el centro de la actualidad ceutí, coincidiendo con una semana marcada por la visita de los Reyes y por las consecuencias que la crisis ha dejado en la ciudad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La crisis de Ceuta deja pérdidas de hasta 74 millones
La Cámara de Comercio ha cifrado entre 65,55 y 74,34 millones de euros las pérdidas acumuladas por la crisis entre finales de julio y el 30 de septiembre. Esta cantidad representa entre el 3,53 % y el 4 % del producto interior bruto anual de la ciudad autónoma.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Cerca de 300 personas ya han sido desalojadas del asentamiento del Guano
Cerca de 300 personas ya han sido desalojadas del asentamiento del Guano, el último asentamiento tomado por los migrantes que entraron el pasado 30 de julio.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Así será la agenda de la visita de los Reyes a Ceuta
La visita de los Reyes a Ceuta arrancará el próximo martes 13 de octubre a las 12:30 horas en el Ayuntamiento de la ciudad autónoma, donde serán recibidos por las autoridades, incluido el presidente Juan Jesús Vivas. Ahí, los monarcas recibirán las llaves de la ciudad.
Más tarde, visitarán el Colegio Vicente Aleixandre, con el objetivo de conocer cómo ha sido la vuelta a clase en esta complicada situación.
Tras ello, se desplazarán hasta el cementerio de Sidi Embarek, donde tendrá lugar un acto ecuménico en homenaje a las 140 personas que fallecieron intentando llegar a nado a Ceuta, el pasado 30 de julio.
Para finalizar la jornada, los Reyes irán hasta el Parador de Ceuta, donde Felipe y Letizia podrán dirigirse a los ceutíes y les harán llegar todo su apoyo.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Así limpian las excavadoras el asentamiento de El Guano
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Llega el cuarto autobús
Llega el cuarto autobús al asentamiento de El Guano, el último para completar el desalojo de todas las personas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Mohamed VI cuestiona el modelo de cooperación migratoria
Mohamed VI reconocía este viernes los avances alcanzados entre España y Marruecos en diferentes ámbitos, especialmente en la lucha contra la inmigración irregular.
Sin embargo, consideraba que el actual sistema de cooperación migratoria necesita una revisión. Según explicaba, existen "importantes desafíos, vinculados a ciertas disposiciones legales anticuadas y decisiones judiciales alejadas de la realidad".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El desalojo del Guano está practicamente acabado
Ya han partido 3 autobuses, los primeros han sido los menores.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Abascal viaja el lunes a Ceuta
Santiago Abacal estará este lunes en Ceuta "con los españoles que defienden la frontera", y no en el desfile de las Fuerzas Armadas ya que, según ha apuntado en un mensaje en su perfil de X, no quiere compartir tribuna con "un Gobierno mafioso".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Así está siendo la limpieza del Guano
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Susana Román relata cómo está siendo el desalojo del Guano
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ya ha salido el primer autobús
Está siendo un desalojo exprés ya que había pocas personas en el asentamiento del Guano. A esta hora ya ha salido el primer autobús y ya han comenzado las tareas de limpieza.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Así está siendo el desalojo del Guano en imágenes
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Arranca el desalojo del Guano
El operativo de desalojo de El Guano ha comenzado este domingo, alrededor de las 8:00 horas, en una intervención que busca desalojar el asentamiento en el que se habían instalado cerca de 400 migrantes en Ceuta. El operativo policial cuenta con 300 efectivos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de la crisis migratoria en Ceuta.
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