El PP responde a las burlas del PSOE por el "sacrificio" de Feijóo: "Lo hacen siempre los mismos"

El PP y el PSOE han protagonizado un cruce de mensajes en redes sociales a cuenta del "sacrificio" que Alberto Núñez Feijóo aseguró que pedirá a los ciudadanos si alcanza La Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Los socialistas han respondido con ironía a sus palabras, mientras los populares les han acusado de desconocer los esfuerzos que realizan los contribuyentes.

La polémica parte del discurso pronunciado este sábado por el presidente del PP en Ifema, en Madrid, durante el primer acto de precampaña de su partido.

Feijóo prometió un Ejecutivo que solicitará sacrificios, aunque aseguró que no exigirá aplausos a los ciudadanos, dentro de una intervención en la que ofreció "orden, seguridad y prosperidad".

El PSOE ha difundido en su cuenta de X un vídeo de ese momento acompañado de un comentario en tono de burla: "No, no es IA. Es Feijóo pidiendo SACRIFICIO en el primer acto de campaña". A continuación, invitó a imaginar cómo sería el resto del programa electoral del dirigente popular.

La respuesta del PP ha llegado también a través de su perfil oficial: "Al PSOE le hace gracia la palabra sacrificio. Normal, ellos nunca han hecho ninguno".

Los populares señalan que quienes asumen esos esfuerzos son los ciudadanos que madrugan y pagan impuestos y han acusado a los socialistas de emplear su dinero en montar cloacas.

El mensaje añade una pregunta sobre quién habría dado la orden de actuar contra la jueza Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Con ello, el PP ha trasladado al intercambio digital una de las principales acusaciones formuladas por Feijóo durante su intervención.

El dirigente popular ha reclamado a Pedro Sánchez que aclarase quién del PSOE ordenó, según sus palabras, "deshacerse de la jueza que investigaba a su hermano".

Se refería a las informaciones sobre supuestas gestiones con el clan extremeño de los Rocha para amedrentar a la magistrada. Feijóo ha asegurado que reiterará esa pregunta hasta obtener una respuesta.