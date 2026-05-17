La investigación del atropello en Módena apunta a un acto "deliberado e indiscriminado"

La Fiscalía italiana ha informado de que está investigando los motivos que llevaron a Samir El Koudri, un hombre de 31 años con antecedentes de problemas psiquiátricos, a perpetrar el atropello múltiple en el centro de Módena, en el norte de Italia. El ataque ha dejado ocho personas heridas, cuatro de ellas de gravedad.

Según detallan las autoridades, el conductor del vehículo se lanzó a alta velocidad este sábado en una calle céntrica de Módena y después apuñaló al hombre que le consiguió detener mientras llegaba la policía.

La Fiscalía ha comunicado que se le imputan los delitos de intento de homicidio múltiple y apuñalamiento y que creen que actuó "con la clara y manifiesta intención de poner en peligro la seguridad pública, no solo la vida de las personas heridas, en una calle céntrica de la ciudad". Además, destacan que "el momento elegido fue de máxima afluencia de ciudadanos y compradores, por lo que el hombre los atacó de forma indiscriminada, indeterminada y deliberada".

Según informó anoche la jefatura de Policía de la ciudad, de los ocho heridos, dos mujeres, han sufrido amputaciones y uno de ellos se encuentra en estado crítico. El presidente de la República, Sergio Mattarella, viaja este domingo a Módena para visitar a los heridos en los hospitales, algo que también hará la primera ministra, Giorgia Meloni.

Sin antecedentes y con historial psiquiátrico

El comunicado que ha hecho público la Fiscalía detalla que la investigación continúa abierta para esclarecer "los motivos de la conducta", y ya han registrado la vivienda del acusado. Algunos medios italianos aseguran que no tenía perfiles en redes sociales. El Koudri es un ciudadano italiano de segunda generación, de 31 años, de familia con origen marroquí, nacido en Seriate, en la provincia de Bérgamo (norte), aunque residía en la provincia de Módena.

El acusado no tenía antecedentes penales, contaba con una licenciatura en Administración de Empresas y estaba desempleado en el momento de los hechos. Aunque no dio positivo en alcohol o drogas, se informó de que había recibido en el pasado tratamiento por problemas psiquiátricos. El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, ha explicado en una entrevista con el canal Rainews24: "Sabemos con certeza que este joven fue derivado a nuestros servicios de salud mental entre 2022 y 2024 porque padecía trastornos esquizoides". Todo apunta a un acto individual imprudente, y esperamos que así siga siendo tras todas las investigaciones".

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