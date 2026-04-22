Muere atropellado un hombre de 48 años en Pontevedra y el conductor se da a la fuga

Un hombre de 48 años de edad, ha fallecido a primera hora de la mañana de este miércoles, tras ser atropellado en Pontevedra por un vehículo en la carretera PO-531, según han informado fuentes del 112 Galicia, de la Guardia Civil y de Urxencias Sanitarias 061.

El CIAE 112 Galicia recibió el aviso poco después de las 8:00 horas alertando de que una persona acababa de ser atropellada en la zona del polígono de O Vao-Campañó y solicitaba asistencia sanitaria.

Se dio el aviso al 061 y hasta el lugar de los hechos, se trasladaron Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Urxencias sanitarias envió al lugar una ambulancia pero nada se pudo hacer por el peatón atropellado, que falleció en el acto.

Fuentes de la Guardia Civil han apuntado que la víctima se encontraba realizando trabajos en el polígono y que el vehículo implicado en el atropello podría haber sido un camión, cuyo conductor no se detuvo.

Accidente en Tenerife

Un motorista ha fallecido en Tenerife tras la colisión con un coche en la carretera TF-28 en el término municipal de San Miguel de Abona. La mujer que conducía el coche, de 85 años ha resultado herida de carácter moderada, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron en la tarde de este martes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario y de Atención Primaria que solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista, ya que presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Por su parte, Bomberos de Tenerife liberaron a la conductora atrapada en el turismo, que recibió asistencia del personal sanitario, ya que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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