Los narcos roban a la Armada tres embarcaciones durante unas maniobras en Barbate

La Guardia Civil investiga el robo de tres embarcaciones semirrígidas de la Armada Española durante las maniobras Flotex-26, desarrolladas esta semana en la playa de El Retín, en Barbate (Cádiz), en aguas del Golfo de Cádiz, el Estrecho y el mar de Alborán.

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Defensa a Antena 3 Noticias, el suceso se produjo durante uno de los ejercicios de adiestramiento de la Infantería de Marina, que consistía en la llegada al arenal situado entre Barbate y Zahara de los Atunes de tres embarcaciones semirrígidas de unos cinco metros de eslora, propulsadas por motores fueraborda de 25 caballos.

Tras el desembarco, el protocolo preveía que las lanchas fueran enterradas o camufladas en la arena. En esta ocasión se optó por ocultarlas.

Las embarcaciones contenían trajes secos y equipos de rastreo de la Armada

Sin embargo, cuando los infantes de marina regresaron al punto donde habían dejado las embarcaciones, comprobaron que las tres habían desaparecido junto con el material que contenían. En el interior había 11 trajes secos, valorados en unos 1.800 euros cada uno, y equipos de rastreo, según la información disponible.

La Armada denunció los hechos ante la Guardia Civil de Barbate, que se ha hecho cargo de la investigación para tratar de localizar las embarcaciones sustraídas y esclarecer quiénes participaron en el robo. Según las informaciones difundidas, las lanchas podrían haber sido utilizadas posteriormente para abastecer de combustible a narcolanchas que operan en el Estrecho de Gibraltar, extremo que forma parte de las pesquisas.

El robo ha generado malestar en la Armada, al haberse producido en plena actividad de adiestramiento militar. Las maniobras Flotex-26 constituyen uno de los principales ejercicios anuales de la fuerza naval española y tienen como objetivo evaluar su capacidad de despliegue y actuación en distintos escenarios operativos.

En estas maniobras han participado unidades de la Infantería de Marina, buques de superficie, aeronaves, lanchas de desembarco y el submarino Galerna, además de efectivos del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio. El ejercicio forma parte del adiestramiento avanzado de la Armada para mantener su preparación ante misiones vinculadas a los intereses de España.

Asociaciones de guardias civiles alertan de la creciente presión del narco en el sur

Desde JUCIL Cádiz han señalado que lo ocurrido demuestra que el problema del narcotráfico no afecta únicamente a la Guardia Civil, sino al conjunto de las instituciones que operan en la zona. La asociación reclama más respaldo institucional y medidas contundentes contra estas organizaciones criminales.

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