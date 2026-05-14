¿Quién es 'Escorpión', el hombre que maneja desde Marruecos el narcotráfico en Andalucía?

Escorpión, es el nombre que resuena cuando aparece un incidente relacionado con el narcotráfico en España. Se trata del alias de un misterioso narcotraficante marroquí que coordina buena parte de las embarcaciones que operan entre el norte de África, la Península Ibérica y las Islas Canarias.

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) Central de la Policía Nacional lleva años siguiéndole. Sin embargo, su detención sigue siendo una tarea pendiente, ya que está fugado en Marruecos según trasladaron fuentes policiales al medio 'ABC'.

Y ahora tras la muerte de Jerónimo y Germán, los dos guardias civiles en Huelva durante la persecución de una narcolancha, ha reavivado el interés por identificar a los responsbales dentro de una red que lleva tiempo operando en aguas españolas.

En la zona donde ocurrió el accidente, los agentes se cruzan a embarcaciones que transportan droga, junto con otras que suministran combustible, conocidas como "petaqueros". Muchas de estas lanchas, según las investigaciones, llevan la firma de Escorpión.

¿Quién es Escorpión?

Pero realmente surge la pregunta sobre quién es este individuos que se esconde detrás de un alias. En una operación policial los agentes detuvieron a más de 70 personas vinculadas a una organización criminal cuyo líder operaba desde Dubái. Entre los implicados aparecía Abselam M.M., alias "el Tapi", quien financiaba narcolanchas que formaban parte de la red de Escorpión, tal como publica 'ABC'.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores descubrieron que Escorpión desempeña un papel clave en la logística del narcotráfico marítimo. Desde Marruecos, sería "una de las personas encargadas que manejaban las numerosas embarcaciones de alta velocidad, cargadas con sustancias estupefacientes", según un informe policial citado por el mismo medio.

Su función no se limita a coordinar rutas. También fija las "directrices para los pilotos y sus tripulaciones", indicando los puntos de entrega, los contactos responsables de recibir la droga y quién debe suministrar el combustible.

Fugado en Marruecos

Las investigaciones atribuyen a su red el transporte de toneladas de cocaína hacia Canarias y la Península. Además, gracias a intervenciones telefónicas, los agentes lograron detectar líneas satelitales vinculadas a estas actividades, una de las cuales fue clave para destapar una operación conocida como Vector Islas Canarias.

A pesar de estos avances, su detención es complicada porque continúa en Marruecos y el país arábico no siempre colabora en las investigaciones españolas, lo que dificulta la ejecución de órdenes internacionales. El nivel de cooperación depende en muchos casos del perfil del investigado y de sus vínculos con el país.

La red que sostiene el narco

El narcotráfico no solo se apoya en grandes capos como Escorpión, sino los colaboradores que operan para ellos. En muchas zonas costeras, sobre todo en el sur de España, en esta actividad participan los habitantes de la zona.

Uno de los motivos es la falta de oportunidades laborales, ya que algunas tareas, como vigilar la presencia policial pueden llegar a pagarse con cifras muy elevadas, por ejemplo "media hora, mil euros", explica Lucas Lavilla, de la asociación Unif de la Guardia Civil de Huelva.

Ejercen de petaqueros, encargados de suministrar combustible, y las collas, que recogen los fardos de droga en las playas. Todo forma parte de una estructura organizada que incluye transporte, almacenamiento y hasta alojamiento.

"Son gente de los pueblos, como se paga muy bien es muy fácil encontrar", explica Lavilla, subrayando que las organizaciones siempre disponen de recursos económicos para reclutar colaboradores.

Los jóvenes son uno de los principales objetivos, ya que según un vecino "no tienen oportunidades hoy en día". Por lo que este tipo de tareas para conseguir dinero es más sencillo: "Es poner un pastel en la puerta del colegio". Sin embargo, otro vecino apunta a que desconocen sus riesgos: "No saben el peligro que supone simplemente oler ese mundo".

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