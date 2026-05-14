Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Narcotráfico

¿Quién es 'Escorpión', el hombre que maneja desde Marruecos el narcotráfico en Andalucía?

Los grandes grupos criminales despliegan toda una red de vigilancia, repostaje, descarga, almacenamiento e incluso de alojamiento, que hace que los habitantes de estas zonas colaboren con ellos.

Narcolancha

¿Quién es el Escorpión? El hombre que maneja desde Marruecos el narcotráfico en Andalucía | EuropaPress

Publicidad

Escorpión, es el nombre que resuena cuando aparece un incidente relacionado con el narcotráfico en España. Se trata del alias de un misterioso narcotraficante marroquí que coordina buena parte de las embarcaciones que operan entre el norte de África, la Península Ibérica y las Islas Canarias.

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) Central de la Policía Nacional lleva años siguiéndole. Sin embargo, su detención sigue siendo una tarea pendiente, ya que está fugado en Marruecos según trasladaron fuentes policiales al medio 'ABC'.

Y ahora tras la muerte de Jerónimo y Germán, los dos guardias civiles en Huelva durante la persecución de una narcolancha, ha reavivado el interés por identificar a los responsbales dentro de una red que lleva tiempo operando en aguas españolas.

En la zona donde ocurrió el accidente, los agentes se cruzan a embarcaciones que transportan droga, junto con otras que suministran combustible, conocidas como "petaqueros". Muchas de estas lanchas, según las investigaciones, llevan la firma de Escorpión.

¿Quién es Escorpión?

Pero realmente surge la pregunta sobre quién es este individuos que se esconde detrás de un alias. En una operación policial los agentes detuvieron a más de 70 personas vinculadas a una organización criminal cuyo líder operaba desde Dubái. Entre los implicados aparecía Abselam M.M., alias "el Tapi", quien financiaba narcolanchas que formaban parte de la red de Escorpión, tal como publica 'ABC'.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores descubrieron que Escorpión desempeña un papel clave en la logística del narcotráfico marítimo. Desde Marruecos, sería "una de las personas encargadas que manejaban las numerosas embarcaciones de alta velocidad, cargadas con sustancias estupefacientes", según un informe policial citado por el mismo medio.

Su función no se limita a coordinar rutas. También fija las "directrices para los pilotos y sus tripulaciones", indicando los puntos de entrega, los contactos responsables de recibir la droga y quién debe suministrar el combustible.

Fugado en Marruecos

Las investigaciones atribuyen a su red el transporte de toneladas de cocaína hacia Canarias y la Península. Además, gracias a intervenciones telefónicas, los agentes lograron detectar líneas satelitales vinculadas a estas actividades, una de las cuales fue clave para destapar una operación conocida como Vector Islas Canarias.

A pesar de estos avances, su detención es complicada porque continúa en Marruecos y el país arábico no siempre colabora en las investigaciones españolas, lo que dificulta la ejecución de órdenes internacionales. El nivel de cooperación depende en muchos casos del perfil del investigado y de sus vínculos con el país.

La red que sostiene el narco

El narcotráfico no solo se apoya en grandes capos como Escorpión, sino los colaboradores que operan para ellos. En muchas zonas costeras, sobre todo en el sur de España, en esta actividad participan los habitantes de la zona.

Uno de los motivos es la falta de oportunidades laborales, ya que algunas tareas, como vigilar la presencia policial pueden llegar a pagarse con cifras muy elevadas, por ejemplo "media hora, mil euros", explica Lucas Lavilla, de la asociación Unif de la Guardia Civil de Huelva.

Ejercen de petaqueros, encargados de suministrar combustible, y las collas, que recogen los fardos de droga en las playas. Todo forma parte de una estructura organizada que incluye transporte, almacenamiento y hasta alojamiento.

"Son gente de los pueblos, como se paga muy bien es muy fácil encontrar", explica Lavilla, subrayando que las organizaciones siempre disponen de recursos económicos para reclutar colaboradores.

Los jóvenes son uno de los principales objetivos, ya que según un vecino "no tienen oportunidades hoy en día". Por lo que este tipo de tareas para conseguir dinero es más sencillo: "Es poner un pastel en la puerta del colegio". Sin embargo, otro vecino apunta a que desconocen sus riesgos: "No saben el peligro que supone simplemente oler ese mundo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

La Policía lanza un aviso: estos delincuentes británicos podrían estar ocultos en España

Los fugitivos más buscados de Reino Unido

Publicidad

Sociedad

Narcolancha

¿Quién es 'Escorpión', el hombre que maneja desde Marruecos el narcotráfico en Andalucía?

Foto de archivo de la Policía Nacional

Encuentran muerta a una mujer que pudo convivir con el cadáver de su madre en Valladolid

Juicio al 'asesino de homosexuales' de Bilbao

Dos transferencias bancarias incriminan al 'asesino de homosexuales' de Bilbao

Manifestación contra el acoso escolar en memoria de Sandra Peña
Sandra Peña

Pintadas y destrozos en el altar de Sandra Peña: su familia denuncia nuevos actos vandálicos

Padres aterrorizados por su hijo en La Palma
Canarias

Unos padres, aterrorizados por su hijo tras su salida de la cárcel: "Nos ha agredido y nos ha echado de casa"

Pruebas selectividad en Madrid
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las universidades ya usan detectores de radiofrecuencia ante al auge de copiar con auriculares invisibles o ChatGPT

Algunas universidades españolas han comenzado a usar detectores de radiofrecuencia y reforzar la vigilancia en los exámenes ante el aumento de fraudes académicos con herramientas de inteligencia artificial o dispositivos ocultos como auriculares invisibles para copiar.

Los fugitivos más buscados de Reino Unido
Fugitivos

La Policía lanza un aviso: estos delincuentes británicos podrían estar ocultos en España

Alguno de los doce fugitivos más buscados de Reino Unido podrían estar en España. El Ministerio del Interior y la organización británica Crimestoppers han presentado en Alicante una campaña para buscar a estos delincuentes.

Capturas de las imágenes grabadas por las cámaras del interior del tren Iryo durante el accidente ferroviario ocurrido el domingo 18 de enero de 2026 en Adamuz, a 28 de abril de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha enviado al juzgado un informe en el que sostiene que la “causa” del descarrilamiento del tren y su posterior colisión con el Alvia se debió a “la existencia de una rotura de carril” en la línea de alta veloc...

Las víctimas del accidente de Adamuz critican la lentitud de la investigación ferroviaria

Un grupo de gatos

Si tu gato hace esto con las orejas significa que está incómodo

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 14 de mayo de 2026

Publicidad